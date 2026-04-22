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Luna oggi 22 Aprile 2026 fase lunare e dettagli

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In questa serata del 22 Aprile 2026, la Luna si presenta in tutta la sua maestosità nel cielo notturno, regalando uno spettacolo unico agli osservatori terrestri.

La fase lunare di oggi è quella del plenilunio, il momento in cui il nostro satellite appare completamente illuminato dal Sole, regalando una luce brillante e suggestiva.

La Luna, con il suo diametro di circa 3.474 chilometri, è il nostro fedele compagno celeste che influisce sulle maree e ispira poeti e artisti da millenni.

Guardando verso l’alto, potremo notare anche alcune delle principali caratteristiche della superficie lunare, come i mari, le montagne e i crateri che raccontano la storia geologica del nostro satellite.

La Luna, oggetto di fascino e mistero, continua a stimolare la curiosità dell’umanità, offrendo spunti di riflessione e contemplazione sulla nostra posizione nell’universo.

Non resta che alzare gli occhi al cielo e lasciarsi incantare dalla bellezza della Luna, compagna silenziosa delle nostre notti e custode di antichi segreti.

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