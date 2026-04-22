Luna oggi 22 Aprile 2026 fase lunare e dettagli

In questa serata del 22 Aprile 2026, la Luna si presenta in tutta la sua maestosità nel cielo notturno, regalando uno spettacolo unico agli osservatori terrestri.

La fase lunare di oggi è quella del plenilunio, il momento in cui il nostro satellite appare completamente illuminato dal Sole, regalando una luce brillante e suggestiva.

La Luna, con il suo diametro di circa 3.474 chilometri, è il nostro fedele compagno celeste che influisce sulle maree e ispira poeti e artisti da millenni.

Guardando verso l’alto, potremo notare anche alcune delle principali caratteristiche della superficie lunare, come i mari, le montagne e i crateri che raccontano la storia geologica del nostro satellite.

La Luna, oggetto di fascino e mistero, continua a stimolare la curiosità dell’umanità, offrendo spunti di riflessione e contemplazione sulla nostra posizione nell’universo.

Non resta che alzare gli occhi al cielo e lasciarsi incantare dalla bellezza della Luna, compagna silenziosa delle nostre notti e custode di antichi segreti.