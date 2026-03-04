Luna oggi 4 Marzo 2026 fase lunare e dettagli

La data odierna, 4 Marzo 2026, ci offre un’occasione unica per osservare il cielo notturno e ammirare la bellezza della Luna.
Questa sera, il nostro satellite naturale si trova in fase crescente, con circa metà della sua superficie illuminata dalla luce solare. È un momento suggestivo in cui la Luna appare luminosa e maestosa nel cielo.
La fase lunare di oggi offre un’opportunità ideale per gli appassionati di astronomia e per chi ama contemplare la meraviglia del firmamento.
Guardare la Luna in una serata come questa può regalare emozioni intense e permette di apprezzare la bellezza e la maestosità del nostro satellite naturale.
Approfittate di questa splendida fase lunare per alzare gli occhi al cielo e lasciarvi incantare dalla magia della notte stellata.