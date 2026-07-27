Luna piena luglio 2026: spettacolo celeste

La luna piena di luglio 2026 è un evento atteso con grande fervore dagli appassionati di astrologia e astronomia. In particolare, la Luna Piena del Cervo, prevista per il 29 luglio, si preannuncia come la più intensa dell’estate.

Questo fenomeno celeste, oltre a regalare uno spettacolo suggestivo nel cielo notturno, potrebbe influenzare diversi segni zodiacali in modo più marcato rispetto alle altre lune piene dell’anno.

Le previsioni parlano di una congiunzione favorevole tra la luna piena e le acquaridi, che renderà ancora più affascinante l’osservazione del firmamento in questa fase lunare.

Per chi ama l’astrologia e l’astronomia, l’astrotrekking alla Rocca del Garagnone durante la luna piena del cervo potrebbe essere un’esperienza unica e suggestiva, offrendo la possibilità di immergersi nella bellezza della natura notturna sotto l’incanto di questo fenomeno celeste.

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