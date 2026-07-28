Luna Piena: Luna in Acquario il 29 Luglio 2026

Oggi, martedì 28 luglio 2026, la notizia più cercata online riguarda il tema in tendenza per il 29 luglio. Si avvicina la Luna Piena del Cervo, prevista per il 29 luglio 2026, la più intensa dell’estate. Questo evento astrale attira l’attenzione di molti appassionati di astrologia e curiosi del cielo notturno.
Secondo gli esperti, la Luna in Acquario durante la fase di Luna Piena del Cervo potrebbe portare energie particolari e influenzare i dodici segni zodiacali in modi diversi. Si parla di significati profondi e di effetti che potrebbero manifestarsi nei giorni successivi.
Il feed più recente, aggiornato alle 10:50 di stamattina, conferma l’interesse crescente per questo evento celeste. I motori di ricerca registrano un picco di ricerche legate alla Luna Piena del Cervo e alle stelle cadenti, offrendo spunti di riflessione per gli appassionati di astrologia e per chi ama contemplare il firmamento.
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