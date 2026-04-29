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Luna piena maggio 2026

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In queste ore la notizia della prossima luna piena di maggio 2026 è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Il 1 maggio è attesa la ‘microluna’ dei Fiori, la più piccola ma anche la più ‘potente’ dell’anno. Si tratta di un evento astronomico di grande rilevanza che coinvolgerà due segni in particolare. Il mese di maggio si prospetta ricco di emozionanti eventi astronomici, con due lune piene e due piogge di stelle cadenti in programma. Un’occasione unica per gli appassionati di astronomia e per chi ama osservare il cielo notturno. Per ulteriori dettagli e approfondimenti su questo affascinante fenomeno, è possibile consultare le fonti online specializzate nel settore.

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