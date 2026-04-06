Luna: record superato, umani più lontani dalla Terra

La luna è il tema più ricercato online in queste ore, in cima ai top trend sui motori di ricerca. Si parla di Artemis 2, la missione che ha battuto il record di distanza da Apollo 13, portando gli umani più lontano dalla Terra. Gli astronauti hanno reso omaggio alla moglie del comandante defunto, dedicandole un angolo di Luna. Questo evento ha suscitato grande interesse e curiosità, spingendo molti a cercare ulteriori dettagli e approfondimenti online.

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