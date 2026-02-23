Lutto per la scomparsa di Mariangela Spedicato

In queste ore, il nome di Mariangela Spedicato è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. La notizia della scomparsa della luogotenente ha scosso l’opinione pubblica, suscitando un profondo cordoglio a livello nazionale. Mariangela Spedicato, tra le prime donne carabinieri d’Italia, ha lasciato un segno indelebile nel suo percorso professionale, distinguendosi per la sua dedizione al servizio e alla comunità.

Le condoglianze del Ministro Crosetto e l’affetto dimostrato da Carmiano e dal Salento testimoniano il rispetto e l’ammirazione per la figura di Spedicato. A soli 51 anni, la sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo dell’Arma dei Carabinieri e nella società italiana.

