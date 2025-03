M5S Abruzzo, Abruzzo, pronto soccorso nel caos: Taglieri (M5S) presenta un’interpellanza in Consiglio Regionale

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“La situazione nei pronto soccorso degli ospedali abruzzesi è ormai insostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Crescono le segnalazioni di cittadini e le denunce a mezzo stampa che riportano casi di pazienti costretti ad attendere giorni sulle barelle prima di un ricovero, strutture al collasso e medici obbligati a lavorare in condizioni proibitive – Al sovraffollamento si aggiungono la cronica carenza di personale e la mancanza di farmaci, aggravando i tempi di attesa e mettendo a rischio la salute pubblica – si apprende dal portale web ufficiale. Questa situazione genera un clima di sfiducia e incertezza nei confronti del personale sanitario, sempre più spesso vittima di aggressioni e intimidazioni – precisa il comunicato. Il quadro che emerge è allarmante: serve un intervento urgente e mirato – recita il testo pubblicato online. ” Lo dichiara il consigliere regionale Francesco Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che ha depositato un’interpellanza rivolta al Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio e all’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì per chiedere chiarimenti e soluzioni immediate ai gravi disservizi nei pronto soccorso abruzzesi – precisa la nota online. “La drammatica situazione attuale è il risultato di una gestione inadeguata e di una totale assenza di programmazione da parte della Regione” – sottolinea Taglieri – aggiunge la nota pubblicata. “L’amministrazione Marsilio aveva il dovere di mettere in atto misure concrete per evitare che i pronto soccorso diventassero reparti di degenza improvvisati – precisa la nota online. Invece, assistiamo al fallimento delle strategie regionali e all’assenza di soluzioni efficaci per affrontare questa emergenza sanitaria – si legge sul sito web ufficiale. ” L’interpellanza del Movimento 5 Stelle chiede al Presidente della Regione e all’Assessore alla Sanità di chiarire se le criticità attuali derivino da una mancata o incompleta applicazione delle linee guida regionali, quali provvedimenti intendano adottare per garantire un servizio sanitario efficiente e dignitoso ai cittadini e quali siano i tempi e le risorse necessarie per risolvere definitivamente il problema – viene evidenziato sul sito web. “Siamo di fronte a una sanità pubblica che non garantisce più un diritto fondamentale” – conclude Taglieri – “La Regione deve dare risposte concrete ai cittadini e fornire un cronoprogramma chiaro per riportare dignità al sistema sanitario abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Movimento 5 Stelle continuerà a vigilare e a battersi affinché la sanità torni a essere efficiente e accessibile per tutti.”

