M5S Abruzzo, Alcol tra i minori, continua la preoccupazione del Movimento 5 Stelle: “Il Comune non giri la faccia, servono controlli contro i falsi ‘aperitivi in strada’”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:Pescara, 9 giugno 2025 – Tornano a lanciare l’allarme la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, e il consigliere comunale M5S, Paolo Sola, dopo aver già denunciato pubblicamente – mesi fa – la vendita di alcolici ai minori in alcuni locali della movida pescarese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi la loro preoccupazione si rinnova e si rafforza alla luce di un fenomeno ancora più pericoloso: gruppi di giovanissimi, spesso minorenni, che si ritrovano fuori dalle auto con il portabagagli aperto, trasformato in bancone improvvisato, per consumare alcolici acquistati a basso costo nei supermercati dal maggiorenne del gruppo – riporta testualmente l’articolo online. “Ci eravamo già rivolti a Prefetto e Questore per chiedere attenzione su questi episodi – ricordano i due consiglieri – e abbiamo trovato in loro grande sensibilità e disponibilità ad affrontare il problema – si apprende dal portale web ufficiale. Ma ora è necessario non mollare la presa e intensificare i controlli, soprattutto nelle zone dove questi raduni spontanei sono ormai rituali consolidati, veri e propri bar a cielo aperto senza regole né tutele – si apprende dalla nota stampa. ” Tra lungomare nord e sud, viale Kennedy, rotonda Paolucci, piazza Muzii e diverse aree parcheggio della città, il fenomeno del prealcolico di gruppo sta diventando una costante allarmante del fine settimana, che sfugge completamente a ogni forma di regolazione e vigilanza – “Non possiamo restare a guardare – incalzano Alessandrini e Sola – mentre adolescenti e perfino preadolescenti mettono a rischio la propria salute e la propria vita – viene evidenziato sul sito web. Questo non è divertimento, è abbandono – riporta testualmente l’articolo online. Ed è inaccettabile – si apprende dalla nota stampa. ” Nel mirino anche l’amministrazione comunale, accusata di affrontare il tema della movida solo dal punto di vista repressivo, rincorrendo il consenso dei residenti più lamentosi con ordinanze restrittive sugli orari dei locali, ma ignorando completamente il problema dell’abuso di alcol tra i minori – precisa la nota online. “C’è un’evidente ipocrisia da parte del Comune – dichiarano – che si accanisce contro le attività commerciali regolari, ma non muove un dito per proteggere i più piccoli e indifesi dai pericoli dell’alcol facile – Dove sono i controlli? Dove sono le campagne di prevenzione? Dove sono le politiche educative? Perché i vigili si vedono solo per multare i dehors?”. Il Movimento 5 Stelle chiede un piano straordinario di controlli, coordinato tra Polizia Locale, Forze dell’Ordine e Asl, per monitorare e contrastare la diffusione del consumo smodato di alcolici tra i giovani e per isolare chi, anche solo indirettamente, alimenta questo degrado – aggiunge testualmente l’articolo online. “Non ci stancheremo di ripeterlo – concludono – la vera movida responsabile non è quella che chiude presto, ma quella che tutela la salute, la sicurezza e la dignità delle persone, a partire dai ragazzi – precisa la nota online. È lì che si misura la qualità di una città.”

