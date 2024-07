M5S Abruzzo, Alessandrini e Taglieri (M5S): “Formazione GOL fallimentare, dopo 2 anni e mezzo Regione Abruzzo spende quasi 15 milioni di euro senza produrre risultati tangibili”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Movimento 5 Stelle Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:“Oggi, durante la seduta della Commissione Vigilanza, abbiamo appreso che, a distanza di due anni e mezzo dall’avvio del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, sono stati spesi complessivamente quasi venti milioni di euro senza avere dati sulla ricaduta occupazionale dal momento che i servizi di monitoraggio sono stati attivati dopo mesi dal blocco dei corsi e, ad oggi, non consentono analisi di efficacia dell’investimento – L’Assessore Magnacca ha fatto riferimento a nuovi bandi e ulteriori modifiche al programma GOL per cercare di sbloccare il grave impasse senza però dare alcuna certezza in merito ai tempi di riavvio della formazione né sull’efficacia di tale misura, considerando i tempi ristretti di azione che porteranno a conclusione il programma nel 2025″, dichiara la Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini – aggiunge la nota pubblicata. “Ad oggi, quindi, non sappiamo come Regione Abruzzo intenda invertire la rotta di questo clamoroso fallimento che, a fronte di 14.7 milioni di euro spesi, ha avviato a formazione solo 3.119 persone lasciandone diverse migliaia con un pugno di mosche in mano – Oltre a una manciata di dichiarazioni lacunose, abbiamo ascoltato l’Assessore difendere in parte chi l’ha preceduta, ossia chi avrebbe dovuto rendere virtuoso il programma GOL ma che, invece, di questo flop ne è altresì l’artefice – Ancor più gravi le dichiarazioni dell’assessore che sembrerebbe addossare responsabilità proprio a coloro verso cui il programma è indirizzato, rei di ‘essere poco motivati o partecipi’ ai corsi di formazione – Tali affermazioni sono inaccettabili al cospetto di decine di migliaia di persone che chiedono aiuto per ricollocarsi nel mondo del lavoro”. “Si è ingiustamente puntato il dito contro i Centri per l’Impiego ma questi hanno dimostrato, anche senza strumenti a disposizione, di essere stati in grado di svolgere un lavoro importante – Scaricare su di loro colpe e responsabilità è ingiusto oltre che sbagliato, gli operatori non hanno colpe”, aggiunge il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale, Francesco Taglieri, anch’egli presente alla seduta odierna di Commissione Vigilanza – “Questo governo regionale ha utilizzato male le tantissime risorse messe a disposizione dal PNRR per non avere indietro nulla – si legge sul sito web ufficiale. C’è un serio problema di occupazione che non si può derubricare a scarso interesse, verso determinati lavori, della platea di disoccupati che potrebbe accedere al programma GOL”. “A loro dobbiamo supporto e impegno, non pregiudizi come quelli oggi espressi – aggiunge la nota pubblicata. Stamane non abbiamo ottenuto le risposte alle domande da noi presentate che dovrebbero arrivare in forma scritta nei prossimi giorni – precisa il comunicato. Attendiamo con ansia di conoscerne il contenuto ben consapevoli che l’assessorato regionale alle politiche del lavoro ha finora ampiamente deluso gli abruzzesi – Continueremo a tutelare i loro interessi sia in commissione Vigilanza che in Consiglio Regionale”, concludono Alessandrini e Taglieri.

