M5S Abruzzo, Alessandrini (M5S): Ambiente Spa deve restare pubblica, il centrodestra gioca con il futuro dei lavoratori e dei cittadini

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo:A pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca – si apprende dal portale web ufficiale. Lo dimostrano sei anni di governo del centrodestra in Regione Abruzzo fatti di bugie, immobilismo e incapacità gestionale – Sul tema dei rifiuti, la situazione è ancora più grave e Marsilio e i suoi continuano ad alimentare caos e incertezze – si apprende dalla nota stampa. Il Movimento 5 Stelle ribadisce con forza che Ambiente SpA deve restare pubblica al 100%, così come chiedono i sindacati e lavoratori – aggiunge la nota pubblicata. Non accettiamo le fumose dichiarazioni della Giunta regionale, che prima nega qualsiasi ipotesi di privatizzazione e poi introduce norme che aprono ai privati – aggiunge la nota pubblicata. Questo doppio gioco non solo è inaccettabile, ma è un insulto all’intelligenza dei cittadini e alla dignità dei lavoratori che, comprensibilmente, hanno proclamato lo stato di agitazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Compito della regione Abruzzo è quello di redigere un “piano d’ambito” che individui la modalità di gestione del territorio delle quattro provincie, nel quale vengano indicate forme integrate per la programmazione e gestione di investimenti in impianti, nella raccolta e smaltimento dei rifiuti e nella relativa tariffazione del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Dal 2022 il sito dell’Agir pubblica che il piano d’ambito è in fase di redazione,” denuncia la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini – precisa la nota online. “Dopo tre anni scopriamo dalla voce di Nicola Campitelli, delegato alla gestione del ciclo dei rifiuti, che siamo ancora alla definizione delle linee guida – si legge sul sito web ufficiale. Tre anni di nulla assoluto – Tre anni di immobilismo totale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo è il vero volto del centrodestra: incapacità cronica mascherata da false promesse”. Ma non basta – viene evidenziato sul sito web. L’Agir, invece di lavorare per una gestione più efficiente e trasparente, ha imposto ai Comuni una clausola capestro nei contratti di gestione: appena la Regione concluderà la sua gara d’ambito, gli attuali appaltatori dovranno rinunciare ai loro contratti – precisa il comunicato. “Questa scelta di far pagare ad altri la propria incapacità rende impossibile qualsiasi investimento nel servizio”, continua Alessandrini – precisa la nota online. “Le aziende che gestiscono la raccolta non possono pianificare l’acquisto di nuovi mezzi o lo sviluppo di servizi essenziali perché lavorano sotto la spada di Damocle dell’incertezza voluta da Agir. Campitelli e Marsilio sono riusciti a trasformare la gestione dei rifiuti in un campo minato – recita il testo pubblicato online. ” E poi c’è la farsa della tariffa puntuale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Campitelli annuncia che nel nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti almeno il 70% dei comuni abruzzesi dovrà adottare questo sistema nei prossimi anni – Peccato che la sua stessa legge regionale 45 del 2020 già prevedeva l’obbligo di applicare la tariffa puntuale, per tutti i Comuni d’Abruzzo, entro il 2021. “Campitelli ha deliberato un obbligo che lui stesso non ha mai fatto rispettare,” attacca la consigliera pentastellata – si apprende dal portale web ufficiale. “Non so cosa sia peggio: se mente sapendo di mentire o, peggio ancora, se ignora le leggi che lui stesso ha firmato – aggiunge testualmente l’articolo online. ” Ma il punto più scandaloso è quello dell’ingresso dei privati nella gestione dei rifiuti – “Le scelte di gestione devono essere fatte dai soci delle società d’ambito, ovvero dai cittadini attraverso i loro sindaci, e non dalla Regione o da Agir, che invece si esprime dando indirizzi non richiesti e su cui non ha competenza” sottolinea Alessandrini – precisa il comunicato. “Ambiente SpA deve restare pubblica, senza se e senza ma, come migliore forma di gestione, con cui riuscire a garantire la migliore efficienza e il minor costo per i cittadini – precisa il comunicato. E perché questo avvenga le società pubbliche come Ambiente Spa devono essere liberate dalla peggior politica, quella che interferisce nella gestione, a scapito del servizio, dei lavoratori e dei cittadini – precisa la nota online. Mai come in questo ambito, la politica dovrebbe limitarsi a dare indirizzi chiari, management qualificato e trasparenza – viene evidenziato sul sito web. “Tutte questioni su cui il centrodestra pescarese e abruzzese ha finora dimostrato totale incapacità, esempio ne è il fallimentare progetto dell’impianto di compostaggio dei rifiuti organici di Città Sant’Angelo, del quale dopo tante polemiche e scelte scellerate, sulla testa dei cittadini rimane solo il mutuo di 15 milioni acceso sulle tasche dei pescaresi – Sarebbe il caso che certa politica vada a casa per sempre, evitando essa stessa di riciclarsi ad ogni competizione elettorale” conclude la consigliera Alessandrini.

