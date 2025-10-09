M5S Abruzzo, Alessandrini (M5S): “Complesso Trinchini di Sulmona, 20 anni di gestione opaca e illegale. Regione ammette tutto: mai stipulato un contratto dal 2007. La maggioranza fugge dall’aula”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“Dopo oltre vent’anni di gestione opaca e senza titolo, oggi in Commissione Vigilanza è arrivata la conferma ufficiale: il complesso sportivo ‘A. Trinchini’ di Sulmona è stato occupato e utilizzato dalla stessa associazione sportiva tennistica senza alcun contratto valido dal 2007 ad oggi – aggiunge la nota pubblicata. I dirigenti regionali hanno ammesso che, dopo le vicende giudiziarie che già dal 2013 avevano scritto in sentenza che l’occupazione e l’uso avveniva ‘senza titolo’, anche la delibera di Giunta del 2020, con cui la Regione intendeva stipulare – senza alcuna gara – un nuovo contratto con l’associazione privata che gestisce l’impianto, non ha mai avuto seguito – aggiunge testualmente l’articolo online. E, cosa più importante, è stato chiarito inequivocabilmente che, in ogni caso, la nuova concessione non potrà che avvenire attraverso una gara pubblica, come impone la legge”. A dichiararlo è la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, promotrice della seduta odierna della Commissione Vigilanza, dopo aver raccolto numerose segnalazioni e un lungo lavoro di ricostruzione della vicenda – si apprende dal portale web ufficiale. E la seduta odierna ha registrato un ulteriore fatto gravissimo: “Tutti i consiglieri di maggioranza hanno abbandonato l’aula durante la discussione, dimostrando un totale menefreghismo verso una vicenda che riguarda il patrimonio di tutti gli abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. E, come ormai suo solito, l’assessore al patrimonio e allo sport Mario Quaglieri, regolarmente convocato, non si è presentato, evitando ancora una volta di assumersi la responsabilità politica delle scelte della Giunta Marsilio”. Per questo motivo, la consigliera del M5S ha chiesto di ricalendarizzare il punto e di convocare nuovamente l’assessore, che dovrà spiegare in Commissione le ragioni di una delibera di Giunta inattuabile e quali siano le intenzioni della Regione per il futuro dell’impianto – recita il testo pubblicato online. La vicenda amministrativa parte da lontano: nel 1997 l’allora Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (APTR) affidò in gestione l’impianto sportivo “Trinchini” con un contratto decennale a un’associazione sportiva – si legge sul sito web ufficiale. Alla scadenza del 2007, l’immobile non venne mai riconsegnato, e la Regione – subentrata all’APTR dopo la sua soppressione nel 2011 – non ha mai regolarizzato la situazione, né imposto il conseguenziale sgombero – riporta testualmente l’articolo online. Anzi, con la delibera di Giunta n. 73 del 3 febbraio 2020, l’esecutivo regionale ha addirittura approvato una proposta di nuovo contratto a canone agevolato di 2.400 euro l’anno per un complesso che conta 7 campi da tennis, 2 da padel, uffici, spogliatoi, piscina e bar. “Oggi – spiega Alessandrini – abbiamo sentito i dirigenti confermare ciò che finora abbiamo dedotto dalle carte: nessun contratto, nessuna gara, nessuna trasparenza – viene evidenziato sul sito web. Solo anni di occupazione illegittima e di inerzia amministrativa – È una vicenda che offende i cittadini di Sulmona e mette in discussione la credibilità della Regione nella gestione del proprio patrimonio pubblico – recita il testo pubblicato online. ” “Non basta prendere atto dell’irregolarità – incalza Alessandrini –: ora servono azioni immediate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chiedo che la Regione proceda senza ulteriori indugi allo sgombero della struttura, occupata illegalmente dal 2007, e alla pubblicazione di un bando di gara pubblico e trasparente per la nuova assegnazione, che dia a tutte le associazioni sportive del territorio la stessa opportunità di accesso – recita il testo pubblicato online. È spiacevole che i disagi di questa situazione dovranno riversarsi su chi pratica sport ma, solo così, si potrà restituire ai cittadini di Sulmona un impianto sportivo realmente pubblico, aperto e gestito nel rispetto della legge – si apprende dalla nota stampa. ” “Il Movimento 5 Stelle – conclude Alessandrini – continuerà a denunciare e a vigilare, perché la legalità non è un optional. Dopo vent’anni di favori e opacità, è ora che la Regione Abruzzo faccia finalmente chiarezza, recuperi il controllo dei propri beni e smetta di chiudere entrambi gli occhi su chi ha lucrato su un bene pubblico senza alcun diritto”.

