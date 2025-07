M5S Abruzzo, Alessandrini (M5S): “Imprudente latitante sull’acqua irrigua e sulle tariffe. La Regione sospenda gli importi in attesa del TAR. Gli agricoltori non possono più attendere”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo:«Il rinvio ad ottobre dell’udienza del TAR sul ricorso promosso dagli agricoltori contro le tariffe imposte dal Consorzio di Bonifica Centro è un macigno che continua a gravare sulle spalle di chi lavora la terra e garantisce il futuro alimentare della nostra regione – A fronte di questa situazione, la Regione Abruzzo continua ad assumere un atteggiamento inutilmente attendista, rimanendo alla finestra mentre gli agricoltori pagano tariffe già contestate in precedenti pronunciamenti del TAR e tuttora da verificare – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’assessore Imprudente, titolare della delega all’Agricoltura e vicepresidente della Regione, è ancora una volta il grande assente – si apprende dalla nota stampa. E questa è una responsabilità politica grave e non più tollerabile – si apprende dalla nota stampa. » A denunciarlo è la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, che chiede con fermezza un intervento immediato da parte della Giunta regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. «È doveroso che la Regione intervenga subito per sospendere il pagamento delle tariffe, almeno fino alla pronuncia del TAR, anche alla luce dei precedenti pronunciamenti che hanno già dato ragione agli agricoltori – aggiunge la nota pubblicata. Non si può demandare tutto ai tribunali: la politica ha il compito di decidere, di assumersi la responsabilità di definire criteri trasparenti ed equi per la contribuzione consortile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma su questo, l’assessore della Lega è rimasto colpevolmente silente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. » «Il Movimento 5 Stelle Abruzzo non farà mancare il proprio impegno, dentro e fuori le istituzioni, per difendere chi garantisce cibo e presidio del territorio – Chiediamo risposte immediate, perché il tempo dell’attesa è finito: la Regione deve scegliere se continuare a ignorare il grido di allarme del mondo agricolo o finalmente mettere in campo una strategia chiara e trasparente per la gestione dell’acqua irrigua e delle contribuzioni consortili – Noi non ci fermeremo finché questa scelta non sarà compiuta – »

