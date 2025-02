M5S Abruzzo, Alessandrini (M5S) su allungamento pista Aeroporto d’Abruzzo: la verità delle carte dice che Marsilio ha mentito agli Abruzzesi con un finto inizio lavori

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Movimento 5 Stelle Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:Pescara, 5 febbraio 2025 – “Un inganno orchestrato a tavolino, un abuso della cosa pubblica per fini di propaganda, un’offesa alla dignità degli abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Marco Marsilio ha costruito un imbroglio istituzionale senza precedenti: esattamente un anno fa, il 5 febbraio 2024, ha inscenato con operai, escavatori e politici del centrodestra l’inizio dei lavori di allungamento della pista dell’Aeroporto d’Abruzzo, quando invece i documenti ufficiali dimostrano che i cantieri sono partiti solo tre mesi dopo, il 6 maggio 2024. La verità è chiara e inconfutabile: il Presidente Marsilio ha deliberatamente mentito, un mese prima delle elezioni, fingendo l’avvio di un’opera che, nei fatti, sarebbe rimasta ferma per altri tre mesi – precisa la nota online. Un comportamento inaccettabile, che pone gravi interrogativi amministrativi e morali – precisa il comunicato. La sua menzogna pubblica mina la credibilità delle istituzioni, così come l’uso distorto del potere svilisce la funzione di governo e tradisce il mandato ricevuto dai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Una manipolazione istituzionale che segna un punto di non ritorno nella credibilità della sua amministrazione”. “Chi usa la propaganda per coprire il vuoto della propria azione politica tradisce la fiducia dei cittadini e avvelena la democrazia – si apprende dal portale web ufficiale. Questa non è politica, è una truffa istituzionale ai danni degli abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Marsilio e il centrodestra si sono resi protagonisti di una messinscena vergognosa, utilizzando l’aeroporto come teatro della loro propaganda – Siamo davanti a un Presidente che calpesta la verità, che piega le istituzioni ai suoi interessi, che non si fa scrupoli pur di vincere le elezioni – precisa la nota online. E oggi deve dare spiegazioni agli abruzzesi” – denuncia con forza Erika Alessandrini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle – si apprende dalla nota stampa. E non è tutto – riporta testualmente l’articolo online. Chi ha autorizzato quell’evento-farsa in un’area aeroportuale che non era un cantiere? Chi ha permesso l’accesso a mezzi e persone in una zona strategica e regolamentata? La SAGA, la società che gestisce l’aeroporto, si è piegata alla volontà politica di Marsilio? Ha avallato un evento ingannevole invece di tutelare la verità e la trasparenza?”. “Nell’economia e nella finanza questo comportamento viene definito aggiottaggio: diffusione di notizie false o fuorvianti per alterare la percezione della realtà a vantaggio di qualcuno e a danno di altri” – denuncia la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini – aggiunge la nota pubblicata. E cosa ha fatto Marsilio se non la stessa cosa, lucrando alle scorse elezioni sulla fiducia degli abruzzesi? Deliberatamente, un mese prima delle elezioni regionali ha diffuso un’informazione falsa, inscenando un evento che non corrispondeva alla realtà, solo per accreditarsi un merito che non aveva e per influenzare l’opinione pubblica e il voto – aggiunge testualmente l’articolo online. Un vero e proprio ‘aggiottaggio politico’ ai danni dei cittadini – precisa il comunicato. L’abuso della fiducia pubblica è un crimine morale gravissimo”. “Un Presidente che mente ai cittadini con una rappresentazione scenografica creata ad arte per ingannare, che utilizza operai e mezzi come comparse di un teatrino della politica, in un paese civile avrebbe la dignità di dimettersi – precisa la nota online. Un Presidente di Regione che mente così spudoratamente non è degno di governare – Il Movimento 5 Stelle non permetterà che questa vergogna passi sotto silenzio: Marsilio e la sua giunta dovranno rendere conto di questo inganno – conclude Alessandrini – aggiunge la nota pubblicata. Il Movimento 5 Stelle non si fermerà davanti a nulla, continuando a lavorare a difesa della verità e della trasparenza, nel rispetto di quei cittadini che stanchi di essere presi in giro rinunciano sempre più a recarsi alle urne a votare”.

