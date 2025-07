M5S Abruzzo, Approvata la mozione di Taglieri (M5S) per ripristinare i fondi al CRAS di Pescara “Ho portato avanti il mio impegno. Ora la Giunta regionale mantenga quello assunto dal Consiglio”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:“Per il CRAS di Pescara c’è ancora da lottare e certamente non abbasserò la guardia – viene evidenziato sul sito web. Tuttavia, l’approvazione della mia mozione, che impegna la Giunta regionale al ripristino dei fondi necessari per la sua riattivazione, rappresenta un importante passo avanti per la tutela di un centro che svolge un ruolo strategico e di primario interesse nella protezione della fauna selvatica della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. È un risultato significativo, ottenuto ieri in Commissione, frutto di un impegno che porto avanti da tempo con determinazione e coerenza – si legge sul sito web ufficiale. Lo avevo detto chiaramente già lo scorso 13 dicembre, quando denunciai pubblicamente la chiusura del centro e presentai una mozione urgente: non avrei permesso che chiudesse i battenti un presidio essenziale per la tutela della biodiversità abruzzese – Ho mantenuto la parola data”. Lo dichiara Francesco Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale – “Il CRAS non è soltanto una struttura sanitaria, ma un punto di riferimento riconosciuto sin dal 1982, l’unico operativo al di fuori delle aree protette – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questi anni ha curato centinaia di animali feriti – dai rapaci ai passeriformi, passando per piccoli mammiferi e rettili – offrendo loro una seconda possibilità di vita – La sua chiusura per mancanza di fondi è stato un atto grave, che ho denunciato in tutte le sedi istituzionali perché rappresenta una precisa scelta politica: abbandonare la tutela della biodiversità in nome dell’indifferenza – si apprende dal portale web ufficiale. È inaccettabile che, in una regione che si vanta di essere la ‘Verde d’Europa’, si trovino risorse per studi inutili e costosi, come quelli sulla possibilità di cacciare i cervi, e non per garantire la sopravvivenza di un centro che rappresenta ogni giorno un presidio concreto a difesa dell’ambiente”. “Ora, con l’approvazione della mia mozione, il Consiglio regionale ha impegnato formalmente la Giunta a mantenere gli impegni assunti: reintegrare i capitoli di bilancio necessari, garantire la continuità operativa del CRAS, rendere gli stanziamenti stabili e trasparenti – precisa la nota online. Si tratta di un atto di giustizia nei confronti di un servizio che ha svolto un ruolo fondamentale non solo nella salvaguardia delle specie, ma anche nella sensibilizzazione dei cittadini e nella costruzione di un’etica ambientale diffusa – Il mio impegno non si esaurisce qui: continuerò a vigilare affinché la Giunta dia effettivo seguito alla mozione approvata e quindi agli obblighi derivanti da essa – si apprende dal portale web ufficiale. Perché per me la tutela dell’ambiente non è uno slogan, ma una responsabilità da onorare ogni giorno con scelte concrete – si apprende dalla nota stampa. ”

