M5S Abruzzo, Aree idonee per energie pulite, M5S: “Centrodestra senza visione, le rinnovabili sono il futuro dell’Abruzzo. Lo ricorderemo anche a Roma il 5 aprile”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:“Il Movimento 5 Stelle si è astenuto sulla legge regionale che definisce le aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili perché nonostante alcune richieste accolte, il centrodestra ha dimostrato di avere ancora le idee confuse sulla transizione energetica – si legge sul sito web ufficiale. Sono fermi a concetti dell’era del petrolio mentre cittadini e imprese hanno bisogno di innovazione e di una visione politica del futuro”, dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini – precisa la nota online. “Manca totalmente una visione d’insieme”, proseguono – recita il testo pubblicato online. “Le fonti rinnovabili dovrebbero rendere più democratica la produzione di energia, distribuendo la proprietà degli impianti tra cittadini e imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Invece, la maggioranza continua ancora a ragionare in termini di grandi impianti centralizzati di produzione”. “La transizione ecologica deve mettere in discussione un modello energetico dominato da pochi grandi produttori che generano profitti enormi a discapito di famiglie, imprese e lavoratori”, sottolineano i consiglieri – precisa la nota online. “L’energia è anche una questione di giustizia sociale – si apprende dalla nota stampa. Grazie ai progressi tecnologici, oggi è possibile produrre energia in autonomia, riducendo le bollette e contrastando il collasso climatico – recita il testo pubblicato online. Le rinnovabili sono la chiave per questo cambiamento, a differenza di gas e petrolio, controllati da poche multinazionali e regimi autarchici”. “Le destre abruzzesi continuano a parlare di trivelle e nucleare mentre arrancano sulle rinnovabili”, denunciano Taglieri e Alessandrini – precisa la nota online. “Sembrano non capire l’epoca in cui viviamo né come garantire un futuro all’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Parlano di ‘sovranità’ ma ignorano che la vera indipendenza energetica si ottiene in modo veloce e conveniente con sole, acqua e vento – riporta testualmente l’articolo online. Ancora una volta, sono ‘patrioti’ da bar al servizio dei soliti poteri forti”. “Il Movimento 5 Stelle ha scelto di consentire l’installazione di pannelli fotovoltaici in aree interne montane fino a 1 megawatt”, precisano – “Questa è la soglia massima prevista per le Comunità energetiche dei residenti che rende meno convenienti gli impianti speculativi – Inoltre, abbiamo chiesto che gli impianti per l’autoconsumo siano sempre ammessi nel rispetto delle leggi ambientali – precisa il comunicato. Si tratta di una scelta politica prima che tecnica”. “Non è un caso che il Movimento 5 Stelle sia stato il promotore delle Comunità energetiche in Europa e in Italia”, affermano Taglieri e Alessandrini – aggiunge la nota pubblicata. “Il centrodestra abruzzese, invece, continua a non finanziare la legge regionale proposta dal nostro capogruppo nella scorsa legislatura per sostenerle – Marsilio non investe un euro e fa in Abruzzo quello che il governo nazionale fa nel resto d’Italia: ostacolare le Comunità energetiche per favorire i petrolieri – aggiunge la nota pubblicata. Non a caso, ha ripreso a parlare di trivelle subito dopo le elezioni per evitare proteste durante la campagna elettorale”. “La nostra battaglia per le rinnovabili in Abruzzo non finisce qui”, concludono i consiglieri M5S. “Grazie a un meccanismo di monitoraggio introdotto su nostra richiesta, valuteremo l’efficacia della legge regionale e proporremo correttivi – Inoltre, il prossimo 5 aprile indirizzeremo al governo nazionale le istanze dei cittadini abruzzesi schiacciati dalle bollette, nella grande manifestazione indetta a Roma dal Movimento 5 Stelle – si apprende dalla nota stampa. Chiederemo investimenti in energia pulita e non in armi: con 800 miliardi di euro, invece di finanziare la guerra, avremmo potuto rendere l’Europa indipendente da gas e petrolio – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche su questo punto il Governo Meloni ha dimostrato ambiguità e confusione”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Movimento 5 Stelle Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 20, anche mediante il canale web ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: movimento5stelleabruzzo.it