M5S Abruzzo, Assemblea M5S Abruzzo, si collega da remoto anche il Presidente Conte. Nei primi giorni della prossima settimana incontro tra coordinatori e capo politico per definire la partecipazione alle prossime Regionali

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

Si è collegato da remoto anche il Presidente Giuseppe Conte alla riunione regionale del Movimento 5 Stelle Abruzzo, indetta dal coordinatore regionale Gianluca Castaldi – precisa il comunicato. Conte ha salutato i numerosi partecipanti collegati in video call e in presenza nella sala consiliare del Comune di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Le prime parole pronunciate sono state di cordoglio per la scomparsa di Domenico De Masi, per il quale è stata espressa stima e ammirazione – si apprende dalla nota stampa. Il Presidente è poi entrato nel focus politico ribadendo che non vi è alcuna alleanza organica in atto e che in Abruzzo, come nelle altre regioni d’Italia, per le elezioni del Consiglio regionale saranno prese decisioni di merito sulla base di quanto riportato dai coordinatori regionali, dopo aver ascoltato gli iscritti in assemblee come quella tenutasi oggi a Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Ha ribadito, inoltre, che come in ogni decisione da prendere sarà impossibile accontentare tutte le anime del dibattito – riporta testualmente l’articolo online. Ogni decisione presa scontenterà chi voleva percorrere un’altra strada, ma Conte ha poi tenuto a precisare che in qualunque caso è molto importante che l’asticella per il Movimento 5 Stelle rimanga alta – viene evidenziato sul sito web. Non è mancato un plauso per il lavoro svolto fino a oggi dal Coordinatore Castaldi, impegnato a portare avanti il mandato avuto nell’ascolto e nel confronto con le altre forze politiche e civiche presenti sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ed è proprio Castaldi che nel suo discorso di apertura ha auspicato un confronto propositivo, focalizzato su ciò che oggi è possibile fare secondo i regolamenti in essere del Movimento 5 Stelle – si apprende dalla nota stampa. “Mi auguro che questa Assemblea” ha detto il coordinatore regionale “sarà focalizzata su come mettere in campo la nostra maturità politica – La cosa più importante su cui discutere è cosa possiamo fare per migliorare la qualità della vita degli abruzzesi – Cosa possiamo fare per mettere sul tavolo del Consiglio regionale quei temi e quei punti fermi che hanno sempre tracciato la strada del M5S nelle istituzioni – precisa la nota online. Nessuno ci ha imposto di fare alleanze, ma nessuno ci vieta di valutare le opportunità di un Patto per l’Abruzzo con altre forze politiche, se questo può rappresentare un miglioramento della qualità della vita dei cittadini abruzzesi – Tanti gli iscritti che hanno preso parola esprimendo la propria opinione e le proprie riflessioni – aggiunge la nota pubblicata. Nei primi giorni della prossima settimana è prevista una riunione tra i coordinatori Regionali e Provinciali e il Presidente Giuseppe Conte nella quale saranno tirate le somme alla luce delle considerazioni espresse in assemblea – si apprende dal portale web ufficiale.

