M5S Abruzzo, Autismo in Abruzzo: dalla Destra solo propaganda, il M5S presenta interpellanza per portare il caso in Consiglio Regionale e sostiene le rimostranze delle Associazioni dei genitori

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Movimento 5 Stelle Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:“Siamo al fianco delle associazioni Autismo Abruzzo Onlus e ANGSA Abruzzo che questa mattina hanno legittimamente replicato alle solite ingiustificate rassicurazioni di Regione Abruzzo in merito alle politiche di assistenza per circa 700 ragazzi e ragazze autistiche in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. La Commissione sanità ha messo in luce ancora una volta quanto la Giunta di destra e la maggioranza che la sostiene siano completamente scollate dalla realtà: liquidare la richiesta di aiuto di centinaia di genitori con dichiarazioni pubbliche in cui si dice che “va tutto bene” e sciorinando una serie di numeri che non trovano riscontro nella realtà, è inaccettabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo presenteremo un’interpellanza dettagliata al fine di avere risposte puntuali su ogni punto emerso dalle dichiarazioni delle Associazioni – aggiunge la nota pubblicata. In Consiglio regionale ci aspettiamo risposte chiare e supportate da atti concreti” ad affermarlo sono i Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini, che continuano “Su un tema così delicato il pressapochismo è inaccettabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo sette anni di governo regionale, l’Assessore continua a parlare di ‘faremo’ e ‘vedremo’, allungando i tempi per la risoluzione dei problemi, mentre centinaia di famiglie affrontano ogni giorno concrete ed enormi difficoltà, come dimostrano le storie di vita vera riportare dal Presidente di Autismo Abruzzo Onlus in sede in Commissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’autismo richiede politiche strutturate, risorse adeguate e una visione di lungo periodo che, soprattutto, trovi applicazione in azioni concrete per la tutela degli utenti e delle loro famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il numero di diagnosi è in crescita, ma la risposta istituzionale in Abruzzo sembra esserci solo su carta, nei fatti resta ferma – Quella delle famiglie è una voce che la Regione Abruzzo non può permettersi di ignorare, e noi su questo non faremo un passo indietro”, concludono –

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Movimento 5 Stelle Abruzzo e online sul sito web ufficiale del partito. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: movimento5stelleabruzzo.it