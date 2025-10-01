M5S Abruzzo, Canapa industriale: approvata all’unanimità la risoluzione in Consiglio Regionale. Alessandrini (M5S): “Un segnale importante a difesa di un comparto strategico”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Consiglio regionale d’Abruzzo ha approvato ieri pomeriggio all’unanimità la risoluzione presentata dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, per la tutela e la valorizzazione della filiera della canapa industriale, duramente colpita dalle disposizioni introdotte dall’art. 18 del cosiddetto Decreto Sicurezza – viene evidenziato sul sito web. “Si tratta di un atto di responsabilità – dichiara Alessandrini – a sostegno di centinaia di imprese e lavoratori che in Abruzzo, come in tutta Italia, rischiano di essere spazzati via da una norma ingiusta e sproporzionata – si apprende dal portale web ufficiale. Il voto unanime del Consiglio regionale rappresenta un passo decisivo per portare avanti con forza, presso Governo e Parlamento, la richiesta di rivedere radicalmente un provvedimento che mina la sopravvivenza stessa di un comparto innovativo e sostenibile, senza alcuna motivazione comprensibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” La risoluzione impegna la Regione Abruzzo a farsi portavoce, insieme alle altre Regioni italiane, della richiesta di abrogazione delle disposizioni che vietano la produzione e la commercializzazione delle infiorescenze di canapa industriale, prive di THC, oltre che a istituire con urgenza una cabina di regia tecnico-legale per monitorare gli impatti economici e individuare misure di sostegno per le imprese colpite – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Già qualche mese fa – ricorda Alessandrini – avevo sollecitato la maggioranza a prendere posizione su questo tema, ma allora la mia richiesta era rimasta inascoltata – si legge sul sito web ufficiale. Oggi, finalmente, si è compreso che non si tratta di una battaglia ideologica, ma della difesa di centinaia di posti di lavoro, di investimenti pubblici e privati e di una filiera che in Abruzzo rappresenta un’eccellenza – È stato importante che il Consiglio abbia compreso la gravità della situazione e sostenuto la mia proposta – si legge sul sito web ufficiale. ” “La coltivazione della canapa industriale – conclude Alessandrini – è una risorsa strategica per le nostre aree interne, dove giovani imprenditori hanno scommesso su innovazione e coraggio per rivitalizzare borghi e territori spesso abbandonati – Difendere questa filiera significa difendere chi ogni giorno contribuisce, con il proprio lavoro, a mantenere vive le comunità locali e a creare nuove prospettive di sviluppo per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. ”

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Movimento 5 Stelle Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Movimento 5 Stelle Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: movimento5stelleabruzzo.it