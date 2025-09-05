M5S Abruzzo, Carenza di oss nelle strutture, ma la Asl02 continua con soluzioni tempone e costose che fanno male a personale, utenza e casse dell’Ente. Taglieri (M5S): “Si proceda subito con le assunzioni dalla graduatoria: è ancora valida!”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Movimento 5 Stelle Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:“Sono sempre di più le criticità che ci vengono segnalate da personale e utenza per la carenza cronica di OSS nella Asl 02, ma l’Azienda sanitaria continua a rinviare la soluzione al problema perpetuando con assunzioni temporanee e precarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una scelta immotivata e secondo noi illegittima, che reca danni al personale, all’utenza e anche alle casse dell’Ente: questa modalità di gestione produce un aggravio di costi pari a oltre 1,7 milioni di euro nel 2024 e previsioni vicine ai 2 milioni per il 2025″. “A nostro avviso sarebbe molto più sensato attingere personale dalla graduatoria del Maxi concorso, che vide la Asl di Teramo capofila nel 2020, visto che a differenza di quanto sostiene la direzione Sanitaria della Asl 2 la graduatoria è ancora valida e gli idonei sono pronti a prendere servizio” la proposta arriva dal Capogruppo del M5S Francesco Taglieri, che continua “L’Azienda sanitaria, però, insiste nel sostenere che la graduatoria in essere sia decaduta a giugno 2025, ma non è così”. “Infatti — spiega nel dettaglio — seppur il concorso a cui fa riferimento è stato indetto nel 2020, i pasticci di gestione delle prove hanno generato ricorsi che hanno reso la graduatoria completamente operativa solo dopo la sentenza del TAR del 2023. Questo, a nostro avviso, rende la lista di idonei ancora valida e utilizzabile fino al 2026. È importante sottolineare che chi ha superato un concorso pubblico — continua il Capogruppo M5S — ha diritto ad essere assunto e non a rimanere in eterna attesa”. “Non c’è nessuna scadenza che possa giustificare la paralisi che sembra essersi verificata solo nella ASL 02. Per questo ho intenzione di portare il caso in Commissione Vigilanza, affinché il Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, l’Assessore competente Nicoletta Verì e il Direttore Generale della ASL 02 vengano a riferire e si faccia finalmente chiarezza sula questione”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Movimento 5 Stelle Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: movimento5stelleabruzzo.it