M5S Abruzzo, Case Ater Smea a Teramo nel degrado, Taglieri (M5S): ricostruzione lenta, residenti stremati e umiliati dall’immobilismo di Regione Abruzzo e Ater Smea

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Movimento 5 Stelle Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:Si è svolta oggi, in Consiglio Regionale, la seduta di Commissione Vigilanza all’interno della quale sono state discusse le gravi criticità legate alla questione delle case Ater e Smea di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. A portare il tema all’ordine del giorno è stato il Movimento 5 Stelle per tramite del capogruppo Francesco Taglieri che, anche in passato, è più volte intervenuto sulla problematica sollecitando Regione Abruzzo e Ater ad agire con decisione e risolutezza – viene evidenziato sul sito web. “A distanza di otto anni dal sisma che ha colpito anche la provincia teramana e, nonostante una quantità infinita di sollecitazioni, la ricostruzione procede ancora troppo lentamente – dichiara il Consigliere pentastellato – e i disagi che gli inquilini di queste abitazioni vivono sono all’ordine del giorno e, spesso, rappresentano ostacoli difficili da superare, come per i portatori di disabilità o per le persone anziane che faticano a svolgere una vita normale, trovandosi spesso costretti a dover rinunciare alle attività giornaliere – In numerose palazzine gli ascensori sono guasti o malfunzionanti, ad esempio, per non parlare dei problemi legati alle varie utenze e alle condizioni di degrado che umiliano la dignità di chi ivi risiede”. “Rassegnazione e disperazione, tristezza e sconforto sono gli stati emotivi che accomunano gli abitanti di queste palazzine che si sentono abbandonati dalle istituzioni e dall’Ater Smea – prosegue Taglieri – precisa il comunicato. Quotidianamente riceviamo segnalazioni e denunce di cosa non va e, con l’approssimarsi dell’inverno, e quindi delle basse temperature, le preoccupazioni aumentano, soprattutto negli appartamenti di via Balzarini all’interno dei quali i condomini si trovano a vivere una situazione di grave e profondissimo disagio – riporta testualmente l’articolo online. Altresì preoccupante è la questione legata all’assenza di illuminazione condominiale, tale da far sorgere paure legate alla sicurezza dei residenti”. “L’immobilismo di chi dovrebbe garantire loro un’abitazione in grado di soddisfare le più basilari condizioni di vita è imbarazzante e grave e oggi, in Commissione vigilanza, ho ribadito come non si possa più attendere, Regione Abruzzo e Ater Smea, complici in negativo di questa situazione drammatica, hanno l’obbligo morale e giuridico di agire al più presto – recita il testo pubblicato online. Nell’immediato l’obiettivo è lo spostamento delle famiglie di via Balzarini in alloggi più dignitosi e, al tempo stesso, come Movimento 5 Stelle, agiremo per capire le modalità di acquisto, da parte di Regione Abruzzo e Ater Smea, di queste palazzine, altresì gravate da una totale assenza di manutenzione e palesemente inidonee a ospitare famiglie, persone anziane e portatori di disabilità. Non solo, nelle prossime settimane, assieme ai colleghi della Commisione vigilanza, porteremo avanti visite ispettive nelle sopra citate palazzine al fine di mostrare ai rappresentanti della maggioranza di centrodestra il fallimento della gestione Ater nominata e voluta dalla Giunta Marsilio”.

