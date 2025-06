M5S Abruzzo, Consorzio di Bonifica Centro: bollette salate, campi all’asciutto. Il M5S chiede chiarezza immediata alla Regione

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“Campi bruciati, orti distrutti, raccolti compromessi e famiglie in ginocchio – recita il testo pubblicato online. Eppure le bollette del Consorzio di Bonifica Centro continuano ad arrivare puntuali – precisa il comunicato. È uno scandalo che si ripete da anni, ma che oggi ha raggiunto un livello inaccettabile, con centinaia di agricoltori e cittadini rimasti senza acqua da settimane mentre la governance consortile continua a imporre tariffe alle stelle per un servizio che, nei fatti, non viene erogato” A denunciare la situazione è Erika Alessandrini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che raccoglie l’allarme lanciato da decine di aziende agricole, da associazioni di settore e dai Comuni del comprensorio colpiti dalla grave inefficienza del Consorzio – riporta testualmente l’articolo online. Secondo la normativa vigente, il Consorzio ha l’obbligo di garantire l’erogazione dell’acqua destinata all’irrigazione da aprile a ottobre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma questa previsione normativa, in Abruzzo, è diventata una chimera – A fronte di un’infrastruttura obsoleta, con tubature risalenti al 1953 mai realmente sostituite, si verificano rotture frequenti che impediscono l’arrivo dell’acqua nei campi – E mentre l’acqua si disperde nei tombini o invade le strade, gli agricoltori restano a secco, senza alcuna tutela concreta – si legge sul sito web ufficiale. “Le tariffe imposte dal Consorzio di Bonifica – commenta la consigliera Alessandrini – risultano tra le più alte d’Italia: parliamo di cifre che possono arrivare a 240 euro per ettaro o 170 euro per singolo allaccio, a fronte di una media nazionale che oscilla tra i 35 e i 40 euro – recita il testo pubblicato online. Queste somme vengono richieste anche a chi, da anni, non riceve un servizio minimo, in aperta violazione del principio di proporzionalità al beneficio ricevuto, sancito da numerose sentenze della giustizia tributaria”. Il Consorzio giustifica gli aumenti con il rincaro dei costi energetici per il pompaggio, ma le analisi dei bilanci dimostrano che solo una minima parte delle risorse viene effettivamente destinata alla manutenzione delle infrastrutture – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel frattempo, si continua a ignorare il verdetto dei tribunali che hanno annullato i piani di riparto, e si persevera nell’invio di cartelle esattoriali ai danni dei consorziati – “Come Movimento 5 Stelle Abruzzo – prosegue la pentastellata – riteniamo inaccettabile che siano sempre gli agricoltori a pagare il prezzo di gestioni fallimentari e di scelte opache – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È necessario che la Regione avvii immediatamente una verifica pubblica della legittimità delle tariffe e che si intervenga con urgenza per il rifacimento della rete, la trasparenza contabile e una riconversione energetica degli impianti per ridurre i costi strutturali – precisa il comunicato. Per questo – aggiunge la consigliera Erika Alessandrini – depositerò nei prossimi giorni un’interpellanza per fare chiarezza sulle proroghe concesse nel tempo, sul mancato rispetto delle sentenze amministrative da parte del Consorzio, e sulle misure che il Governo regionale intende adottare per restituire efficienza, legalità e giustizia contributiva – Non staremo a guardare mentre si continuano a calpestare i diritti di agricoltori, cittadini e famiglie – Il Movimento 5 Stelle è e sarà sempre al fianco di chi lavora la terra, produce ricchezza e chiede solo giustizia, acqua e rispetto”, conclude Alessandrini.

