M5S Abruzzo, Crisi delle edicole, Smargiassi (M5S): “Massimo sostegno ad un settore imprescindibile per i nostri territori”

“L’iniziativa ‘La Notte delle Edicole’ ha posto l’accento sul delicato momento che tutto il comparto nazionale delle edicole sta attualmente vivendo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un settore che deve fare i conti con la digitalizzazione, con i risicati margini sulle vendite e con gli oneri comunali per le occupazioni di suolo pubblico, ad esempio – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutto questo sta mettendo a rischio la vita di molte attività che, specialmente in molte cittadine del nostro Abruzzo, rappresentano luoghi storici presenti ormai da decenni – precisa il comunicato. Senza dimenticare il valore ed il contributo che le stesse apportano alla diffusione della cultura e del leggere, pratica che purtroppo nel nostro Paese sconta dati risibili se paragonati ad altre realtà europee – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questa ragione, sentendomi molto vicino agli edicolanti e alle loro famiglie, ho deciso di depositare una risoluzione in Consiglio, per impegnare il Governo Regionale ad intraprendere le necessarie interlocuzioni con il Governo Nazionale e con l’associazione dei comuni abruzzesi, al fine di portare sui tavoli competenti le istanze delle associazioni di categoria, trovando ove possibile, immediate soluzioni – precisa il comunicato. Ne va della vita di attività che in molti comuni svolgono l’ulteriore servizio di punti d’incontro e quindi di socialità per il cittadino” ad affermarlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi.

