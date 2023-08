M5S Abruzzo, Fedele (M5S) sul rinnovato collegio dei Maestri di Sci Abruzzo: “Elezione democratica ma non dimenticare il perché del commissariamento di un anno”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. “L’Abruzzo torna ad avere un collegio di maestri di sci democraticamente eletto – Una buona notizia, che arriva dopo oltre un anno di liti giudiziarie e dopo il commissariamento imposto dal TAR Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Auguro buon lavoro al nuovo direttivo, al presidente Di Donato e al consigliere Pietro Tozzi che rappresenterà l’Abruzzo al collegio nazionale dei maestri di sci”. Lo afferma Giorgio Fedele, Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle – “Resta il rammarico per i mesi di stallo e le spese legali che si sarebbero evitate se solo la Regione Abruzzo avesse esercitato con tempestività i propri poteri di vigilanza stabiliti per legge e richiesti da subito dai maestri di sci esclusi in modo scorretto dall’elettorato attivo e passivo – riporta testualmente l’articolo online. Ricordo che tra gli esclusi c’erano anche disabili e donne in gravidanza”, prosegue Fedele – si apprende dalla nota stampa. “Proprio per questa ragione mi sono speso in prima persona affinché le loro istanze venissero ascoltate: ho portato il caso in Commissione vigilanza dove tutti hanno avuto modo di comprendere l’accaduto e dove i maestri di sci auditi hanno potuto esprimere liberamente il malcontento e dispiacere avverso una decisione che li aveva fortemente penalizzati estromettendoli dalle urne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Insieme a loro ho portato avanti questo impegno – riporta testualmente l’articolo online. Un Presidente di Regione più attento avrebbe agito per tempo cercando di evitare le numerose sentenze contrarie alle decisioni del Collegio e il commissariamento da parte dei giudici amministrativi del TAR Abruzzo”. “Per quanto mi riguarda, resto a disposizione dell’intera categoria, come fatto negli ultimi mesi, per il bene superiore del nostro Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Ho conosciuto personalmente alcuni dei nuovi eletti, ho visto la loro passione e il loro amore per questa professione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono certo che faranno bene e daranno lustro all’intera categoria”, conclude il Consigliere Fedele – recita la nota online sul portale web ufficiale.

