M5S Abruzzo, Five Festival 2025 IL PROGRAMMA

Venerdì 12 settembre Ore 18:00 «Nuova Pescara: la città che verrà» Un confronto tra le città del medio Adriatico con lo sguardo al progetto di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore: la coesione come motore dello sviluppo territoriale – Ospiti Maria Aida Episcopo, Sindaca del Comune di Foggia Valentina Ridolfi, Assessore all'urbanistica e alla pianificazione del Comune di Rimini Luciano Di Lorito, Direttore provinciale CNA Pescara, già Sindaco di Spoltore Carlo Costantini, Consigliere comunale di Pescara e promotore fusione Nuova Pescara Modera: Luigi Di Giosafatte, Direttore generale Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Ore 21:00 «PFAS e inquinamento: difendere l'acqua, difendere la vita» Un dibattito sui veleni invisibili che minacciano l'ambiente e la salute pubblica – Ospiti Sergio Costa, deputato M5S, già Ministro dell'Ambiente Ilaria Fontana, deputata M5S, già Sottosegretaria al Ministero dell'Ambiente Renato Di Nicola, Forum H2O Patrizia Pretto, associazione Ecomente Anna Trevisan, Rete Zero PFAS Modera: Pietro Lambertini, giornalista Sabato 13 settembre Ore 18:00 «Diritti e umanità: ponti invece di muri» Focus sui diritti civili, la giustizia sociale e l'autodeterminazione delle persone – Ospiti Alessandra Maiorino, senatrice M5S Francesco Taglieri, consigliere regionale M5S Abruzzo Luca Trapanese, Assessore al welfare del Comune di Napoli Marielisa Serone D'Alò, esecutivo conferenza nazionale delle democratiche (PD) Modera: Luciano D'Amico, consigliere regionale Abruzzo, prof. e già Rettore dell'Università di Teramo Ore 21:00 «L'Europa del Riarmo e la Palestina: voci, verità e speranza» Un confronto aperto sulla situazione geopolitica e sulla Palestina e le vie per la pace e la giustizia – si apprende dal portale web ufficiale. Ospiti Mario Furore, europarlamentare M5S Stefania Ascari, deputata M5S Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista Nico Bavaro, responsabile per il Mezzogiorno di Sinistra Italiana Romana Rubeo, giornalista di The Palestine Chronicle Safwat Kalhout, giornalista di Al Jazeera Modera: Don Massimiliano De Luca, vicario foraneo, Parroco di SS. Angeli Custodi in Pescara – Delegato per la Consulta apostolato dei laici e consigliere del consiglio per gli affari economici Domenica 14 settembre Ore 19:00 «5 Stelle esperienze di valore: racconto delle best practices del M5S» Con portavoce M5S a diversi livelli istituzionali – precisa la nota online. Ospiti Thomas De Luca, assessore Regione Umbria Gabriella Di Girolamo, senatrice Roberto Gravina, consigliere regionale del Molise, già Sindaco di Campobasso Alessandro Caramiello, deputato Modera: Erika Alessandrini Ore 21:00 «Legalità e antimafia: un impegno senza compromessi» Il contrasto alla criminalità organizzata e la promozione della cultura della legalità. Ospiti Roberto Scarpinato, senatore M5S, già magistrato Dolores Bevilacqua, senatrice M5S Giorgia Furlan, regista del film «Magma – si legge sul sito web ufficiale. Mattarella, il delitto perfetto» Giuseppe Bellelli, Procuratore della Repubblica di Pescara Modera: Paolo Vercesi, giornalista

