M5S Abruzzo, Gaza, Alessandrini(M5S): “Abruzzo non può essere complice. Depositata risoluzione per sospendere ogni rapporto con Israele finche dura lo sterminio dei Palestinesi”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:“Il grido soffocato dei bambini sotto le macerie, gli occhi svuotati delle madri che li hanno persi, la fame usata come arma di guerra, gli ospedali diventati bersagli: davanti a tutto questo, tacere significa essere complici – precisa la nota online. Per questo, come Movimento 5 Stelle Abruzzo, abbiamo depositato lo scorso 5 agosto una risoluzione che sarà discussa nella prima seduta utile del Consiglio regionale, chiedendo la sospensione immediata di ogni relazione economica, istituzionale, amministrativa e di cooperazione della Regione Abruzzo con lo Stato di Israele, fino a quando non sarà ristabilito il rispetto del diritto internazionale e cessata la violenza contro la popolazione civile palestinese”. Lo dichiara la consigliera regionale Erika Alessandrini, prima firmataria della risoluzione presentata insieme al collega Francesco Taglieri – precisa la nota online. La proposta nasce alla luce di dati drammatici: oltre 60 000 vittime palestinesi, di cui più di 18 000 bambini, secondo i dati ufficiali della Gaza Health Ministry; 70 000 morti stimati secondo studi indipendenti pubblicati su The Lancet; carestia e fame forzata che, secondo le Nazioni Unite, rappresentano strumenti sistematici di distruzione deliberata; mandati di arresto internazionali già emessi dalla Corte Penale Internazionale per i vertici politici e militari israeliani – “Non possiamo più girarci dall’altra parte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come donna, come rappresentante delle istituzioni, mi sento profondamente coinvolta e chiamata in causa di fronte a una tragedia che interroga la nostra umanità e la nostra coscienza collettiva – si legge sul sito web ufficiale. Le immagini che ci arrivano ogni giorno da Gaza parlano da sole: ci raccontano un’ingiustizia che si consuma nel silenzio e nella complicità. Il dolore delle madri palestinesi, il vuoto lasciato da ogni vita spezzata, ci appartiene, ci riguarda”, ha continuato Alessandrini – precisa la nota online. Con le altre minoranze in Consiglio regionale, il Movimento 5 Stelle ha inoltre promosso con determinazione un emendamento importante, che è stato approvato: 500 000 euro saranno stanziati per aiuti umanitari alla popolazione di Gaza – si legge sul sito web ufficiale. “È un gesto concreto di solidarietà – spiega Alessandrini – e un primo passo per alleviare, anche se in minima parte, la sofferenza di chi vive sulla propria pelle questa tragedia”. La risoluzione del Movimento 5 Stelle impegna il Presidente della Regione e la Giunta a condannare con forza le violazioni sistematiche del diritto umanitario da parte di Israele, a sospendere ogni forma di cooperazione o scambio con soggetti pubblici e privati israeliani, a monitorare appalti e contratti per escludere aziende coinvolte nella violazione dei diritti umani, e a sollecitare il Governo italiano affinché riconosca lo Stato di Palestina e applichi sanzioni mirate contro i responsabili dei crimini di guerra – “Il popolo abruzzese ha una lunga tradizione di solidarietà, giustizia e rispetto dei diritti umani – precisa la nota online. È nostro dovere farci portavoce di chi oggi non ha più voce, di chi sopravvive sotto le bombe, di chi muore chiedendo pane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Grazie a questo impegno concreto, l’Abruzzo dimostra che può fare la differenza – si apprende dal portale web ufficiale. Gaza non è lontana da noi: è nella nostra coscienza, ogni volta che scegliamo da che parte stare”, ha concluso Alessandrini.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Movimento 5 Stelle Abruzzo e online sul portale ufficiale del partito. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: movimento5stelleabruzzo.it