M5S Abruzzo, La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Abruzzo Erika Alessandrini risponde al consigliere Campitelli sulle dichiarazioni riguardanti la canapa industriale

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“In risposta alle recenti affermazioni del Consigliere regionale Campitelli di Fratelli d’Italia, è necessario chiarire alcuni punti fondamentali che, evidentemente, non sono stati compresi”, dichiara la Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini – precisa il comunicato. “La canapa industriale (Cannabis sativa L.) e la cannabis terapeutica sono due realtà ben distinte – La canapa industriale contiene una percentuale di THC (tetraidrocannabinolo) inferiore allo 0,2%, rendendola priva di effetti psicotropi – aggiunge la nota pubblicata. Questa pianta è utilizzata in numerosi settori, tra cui tessile, cosmetico, alimentare e delle costruzioni – precisa il comunicato. Al contrario, la cannabis terapeutica presenta livelli di THC significativamente più elevati ed è impiegata per scopi medici specifici, con la necessità di prescrizioni medicali – precisa la nota online. Confondere questi due ambiti denota una scarsa comprensione di questo settore produttivo – riporta testualmente l’articolo online. ” prosegue la Alessandrini – “Le modifiche normative cui si riferisce Campitelli sono finalizzate, in modo del tutto erroneo ma secondo quanto illustrato dal Governo, ad evitare che l’assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire – mediante alterazioni dello stato psicofisico – l’insorgere di comportamenti che possono porre a rischio la sicurezza o l’incolumità pubblica o la sicurezza stradale, confondendo quindi la Cannabis Sativa o industriale con la Marijuana – viene evidenziato sul sito web. È come se Fratelli d’Italia e chi sostiene questo principio, Campitelli compreso, per timore degli effetti dell’alcol, si proponesse di vietare la coltivazione dell’uva, ignorando che da essa si producono anche succhi di frutta e prodotti non alcolici e quindi che chiunque mangi uva, sia un potenziale pericolo alla guida”. “È preoccupante inoltre che Fratelli d’Italia non riconosca l’importanza economica della canapa industriale – Questo settore, in Italia, genera un fatturato di circa 500 milioni di euro all’anno, contribuendo con 150 milioni di euro in tasse e garantendo 10mila posti di lavoro stabili, oltre a 30mila impieghi stagionali – Ignorare questi dati significa mettere a rischio l’economia di intere comunità e favorire esclusivamente la concorrenza estera – Questi prodotti cosmetici, tessili, edili e alimentari continueranno ad essere venduti in Italia ma andranno ad arricchire solo chi lì produce fuori dal territorio nazionale – si apprende dalla nota stampa. In Abruzzo, realtà come Green Valley Società Agricola a Castelvecchio Subequo, attiva dal 2017, hanno recuperato terreni abbandonati, offrendo opportunità lavorative a giovani e contribuendo a contrastare lo spopolamento delle aree interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Allo stesso modo, aziende come Canapè – Antica Canapa d’Abruzzo mirano a valorizzare la canapa sativa attraverso prodotti biologici e naturali, promuovendo l’imprenditoria giovanile e lo sviluppo locale”, prosegue la pentastellata – si legge sul sito web ufficiale. “La canapa industriale rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia regionale e nazionale, oltre a offrire soluzioni sostenibili in diversi settori – precisa il comunicato. Mettere in discussione la sua coltivazione e utilizzo, basandosi su pregiudizi e disinformazione, significa danneggiare non solo le imprese e i lavoratori del settore, ma anche un intero tessuto socio-economico delle nostre comunità, cui spesso invece i rappresentanti del centrodestra si rivolgono come oggetto del loro interesse politico – Delle due, l’una: l’imprenditoria giovanile e delle aree interne o si sostiene o si abbandona – Non esistono “vie di mezzo” sulla base degli slogan del Governo Meloni – precisa il comunicato. Invito il consigliere Campitelli ad approfondire adeguatamente il tema prima di rilasciare dichiarazioni e prendere decisioni, non perdendo un’occasione importante per mettersi dalla parte delle imprese e dei lavoratori abruzzesi piuttosto che sordamente dalla parte di un Governo che evidentemente non sostiene l’Italia”, conclude Erika Alessandrini.

