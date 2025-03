M5S Abruzzo, L’Abruzzo di Marsilio affida ad un sorteggio la sopravvivenza di associazioni e eventi culturali: dal M5S emendamento per ripristinare i fondi sottratti dal centrodestra

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:“La Regione Abruzzo governata da Marsilio, nella sua incapacità e approssimazione, ha deciso di affidare ad un sorteggio la sopravvivenza economica di importanti associazioni culturali e storici eventi abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. I fondi assegnati in base ad una graduatoria e impegnati per coprire le spese di manifestazioni già svolte e rendicontate, sono stati tagliati nel bilancio di fine anno a causa del disavanzo economico creato nella sanità pubblica dal malgoverno di Marsilio e del suo centrodestra”. Lo affermano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini e Francesco Taglieri – precisa la nota online. “I soldi rimasti nelle casse regionali saranno erogati affidando il futuro delle associazioni ad una vera e propria “roulette russa”, denunciano i consiglieri del Movimento 5 Stelle – “Chi sarà baciato dalla fortuna sopravviverà, gli altri saranno costretti a rinunciare a soldi già spesi, correndo il rischio di dover chiudere i battenti – Si tratta di una decisione di una gravità senza precedenti alla quale il Movimento 5 Stelle risponderà già lunedì mattina, presentando un emendamento finalizzato a ripristinare i fondi sottratti alle associazioni e chiedendo al centrodestra di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia di approvare la correzione dei conti regionali immediatamente, nel Consiglio regionale di martedì 11 marzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella mattina dello stesso giorno, prima della seduta del Consiglio regionale, il Movimento 5 Stelle sarà presente ad Avezzano alle ore 11.00, presso gli uffici regionali di via Cavalieri di Vittorio Veneto, al fianco delle associazioni che sono state convocate per il sorteggio”. I consiglieri Taglieri e Alessandrini sottolineano le responsabilità del centrodestra abruzzese: “la situazione assurda che si è generata nel Dipartimento cultura della Giunta regionale è frutto di una precisa volontà politica – È, infatti, il governo regionale ad orientare il lavoro degli uffici e a decidere in che modo debbano essere spesi i soldi dei cittadini abruzzesi – Marsilio e la sua maggioranza hanno scelto più volte di erogare milioni di euro in modo discrezionale e senza nessun criterio, basti pensare alla cosiddetta ‘notte dei serpenti’ che si è tenuta a Pescara grazie ad uno stanziamento di circa un milione di euro deliberato in modo sbrigativo, senza bandi e senza tentennamenti – Lo stesso centrodestra, nemico del merito e incapace di qualsiasi corretta programmazione, sta oggi negando poco meno di 100mila euro ad associazioni che, invece, hanno partecipato ad un bando per l’erogazione di fondi pubblici e che hanno realizzato iniziative artistiche e culturali contando su fondi addirittura già impegnati nel bilancio regionale – si apprende dalla nota stampa. Siamo alla follia e non abbiamo intenzione di restare in silenzio di fronte a questo ennesimo sopruso”. “Il buco della sanità, venuto fuori solo dopo le elezioni regionali, sta inghiottendo tutto: attività culturali, politiche sociali, riserve naturali”, denunciano i consiglieri del Movimento 5 Stelle – recita la nota online sul portale web ufficiale. “per il futuro esiste il concreto rischio che si continui a tagliare ulteriori contributi al mondo della cultura come i contributi per le cosiddette “iniziative dirette” e agli organismi “extra fus”, regolamentati dalle leggi regionali – Ma la cultura potrebbe non essere il solo settore a cadere sotto la mannaia del centrodestra di Marsilio che continua a preservare solo i contributi decisi in modo discrezionale – Il centrodestra blocchi immediatamente la “roulette russa” del sorteggio prevista per martedì prossimo ad Avezzano e approvi, nel Consiglio regionale che si riunirà lo stesso giorno, il nostro emendamento per garantire a tutte le associazioni il diritto acquisito attraverso un bando, di accedere ai fondi regionali – aggiunge la nota pubblicata. Quanto accaduto è un’altra vistosa crepa che si apre nel fallimentare e litigioso edificio politico del centrodestra che da 6 anni tiene in ostaggio l’Abruzzo, tra politiche clientelari e incapacità di rispondere seriamente ai tanti problemi che affliggono le cittadine e i cittadini abruzzesi”, concludono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini.

