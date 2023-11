M5S Abruzzo, Legge Urbanistica, arriva la richiesta di rinvio appoggiata anche dal M5S

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

Taglieri (M5S): “Per l’analisi della norma serve più tempo – recita il testo pubblicato online. Dalla Lega buon senso inconsapevole” La cosa giusta per i motivi sbagliati, potrebbe essere questa la sintesi sulla richiesta della Lega di rinviare la data del Consiglio regionale straordinario relativo alla legge sull’urbanistica dell’Assessore Campitelli – Infatti, nonostante è molto probabile che siano i mal di pancia interni alla maggioranza ad aver ispirato l’inconsapevole buonsenso del Carroccio, il rinvio della commissione è necessario anche per il Movimento 5 Stelle – Ad argomentare la posizione favorevole è il Capogruppo del M5S Francesco Taglieri “La seduta, che si dovrebbe tenere il 14 novembre, non darebbe ai componenti del Consiglio il tempo necessario per l’analisi dei carteggi, visto che il testo approvato in commissione è stato consegnato ai consiglieri regionali, con ritardo, solo il 6 novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parliamo di un testo che inciderà in modo significativo sulla struttura normativa della nostra Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono oltre cento articoli – incalza Taglieri – con emendamenti e sub emendamenti, che vanno studiati nel dettaglio, visto i colpi di coda a cui la Giunta Marsilio ci ha abituato negli ultimi 5 anni – precisa la nota online. L’importanza della nuova legge sull’urbanistica impone di maturare tempi giusti per la discussione, con un’alta consapevolezza da parte di tutti i membri del Consiglio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’articolato è complesso e deve essere visionato parola per parola, per fare ulteriori osservazioni o precisazioni – precisa la nota online. Solo così svolgeremo al meglio il nostro ruolo di opposizione – Per una volta – conclude Taglieri – le guerre interne al centrodestra hanno almeno un risvolto positivo per i lavori del Consiglio regionale – Resta l’amarezza di vedere l’Abruzzo come una pedina nella lotta di potere tra Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia”.

