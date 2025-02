M5S Abruzzo, LFoundry, M5S: “L’assenza del centrodestra al presidio di oggi con lavoratori e lavoratrici è stata inaccettabile. Si riconvochi subito il tavolo ministeriale”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:Avezzano – recita il testo pubblicato online. “Oggi ad Avezzano, davanti ai cancelli della LFoundry, il centrodestra che governa l’Italia e la Regione Abruzzo, con la sua plateale assenza e il suo assordante silenzio, ha manifestato un evidente e inaccettabile disinteresse per la crisi che da troppo tempo sta attanagliando questo importante stabilimento”. A dichiararlo sono i rappresentanti istituzionali e politici del Movimento 5 Stelle che quest’oggi hanno partecipato al sit in di protesta dei lavoratori e delle lavoratrici della LFoundry. All’assemblea pubblica convocata dalle sigle sindacali hanno partecipato la senatrice Gabriella Di Girolamo, la Consigliera regionale Erika Alessandrini, il coordinatore provinciale Attilio D’Andrea, il coordinatore territoriale Avezzano-Marsica Massimo De Maio, l’ex Consigliere regionale Giorgio Fedele e numerosi attivisti provenienti da ogni angolo della Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. “Nonostante l’importanza dell’incontro fosse chiara, è stata notata e ritenuta inaccettabile da lavoratori, sindacati e altri partiti politici presenti, la totale assenza di rappresentanti del centrodestra” sottolinea la Consigliera regionale Erika Alessandrini – precisa il comunicato. “Non solo non c’era nessun Parlamentare e nessun Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ma nemmeno un Sindaco del territorio, appartenete al centrodestra, è venuto a manifestare la sua solidarietà ai lavoratori – Tra le evidenti assenze spicca quella dell’Assessore regionale Magnacca che, per il ruolo che ricopre, dovrebbe attenzionare con puntualità e determinazione la crisi dell’azienda in ogni suo momento – aggiunge testualmente l’articolo online. Soprattutto quando le organizzazioni sindacali denunciano il mancato rispetto degli accordi definiti con il Contratto di Solidarietà sottoscritto solo poche settimane fa – viene evidenziato sul sito web. Questo ci spinge a pensare che il tavolo regionale convocato a a Pescara due mesi fa sia stato solo un atto di facciata piuttosto che una vera presa in carico del problema dei lavoratori”. “Occorre riconvocare con la massima urgenza il tavolo presso il Ministero del Made in Italy” afferma la Senatrice Gabriella Di Girolamo – “La crisi non può essere confinata al territorio della Provincia dell’Aquila o, addirittura, alla Marsica – viene evidenziato sul sito web. Per dimensioni e importanza, siamo di fronte ad una vertenza degna dell’attenzione del Governo nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il ministro Urso deve intervenire al più presto, la posta in gioco è elevatissima: parliamo di più di 1.200 dipendenti su cui incombe un futuro tutt’altro che roseo – recita il testo pubblicato online. L’attuale proprietà continua a non dare risposte e questo avviene perché non è stata ancora direttamente coinvolta nel confronto con i lavoratori e le Istituzioni – Questo compito spetta al Ministro Urso – aggiunge testualmente l’articolo online. La Premier Meloni, che ricordiamo essere stata eletta nella circoscrizione dell’Aquila, dovrebbe ricordarsi di questo territorio più spesso e non solo quando necessita di un bacino elettorale cui attingere – si apprende dalla nota stampa. Che si adoperi al più presto”. “A cosa serve la ‘filiera politica’ che unisce Marco Marsilio a Giorgia Meloni, tanto sbandierata in campagna elettorale, se poi, quando occorre scendere al fianco dei cittadini e dei lavoratori non viene attivata?” si chiede la consigliera Alessandrini – “Vista l’inerzia dell’Assessore regionale Magnacca, sia il Presidente Marsilio in persona ad interessarsi dei lavoratori della LFoundry: chiami subito la sua amica Premier Meloni e chieda di attivare il Ministro Urso sulla crisi di questo importante sito industriale – Parliamo di un’azienda che da sola garantisce il 30% del PIL della Provincia dell’Aquila e il 10% dell’export regionale”. Il Movimento 5 Stelle, per tramite dei suoi rappresentanti istituzionali, ribadisce la vicinanza incondizionata ai lavoratori e alle lavoratrici dello stabilimento LFoundry di Avezzano: “continueremo a batterci per il diritto al lavoro e per un territorio che non è solo quello marsicano perché, va ribadito a gran voce, che i dipendenti che vi lavorano provengono anche da altre aree della provincia aquilana, oltre che da regioni limitrofe come Lazio e Campania – si legge sul sito web ufficiale. Se veramente esiste, la “filiera politica” del centrodestra dimostri la sua esistenza in vita – viene evidenziato sul sito web. Non c’è più tempo da perdere”.

