M5S Abruzzo, Ospedale Tagliacozzo, Fedele (M5S): “I cittadini hanno ragione. Da Marsilio e Verì solo promesse e 5 anni di disastro sanitario”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

“Barricandosi dietro a silenzi e propaganda, il centrodestra regionale guidato dal Presidente Marsilio continua a non dare risposte né certezze ai cittadini di Tagliacozzo che chiedono a gran voce rassicurazioni sulla cancellazione del codice ministeriale dell’ospedale della loro cittadina – viene evidenziato sul sito web. Ci sarebbe da stupirsi, ma ormai siamo abituati a questi atteggiamenti di arroganza e superbia che hanno caratterizzato l’intera legislatura”. Lo afferma Giorgio Fedele, Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle – Nei giorni scorsi il Comitato civico spontaneo di Tagliacozzo è ritornato con un manifesto sulla questione che interessa l’ospedale Umberto I chiedendo concreti atti di legge, criticando i tentativi di scaricabarile delle scorse settimane e richiamando alle proprie responsabilità di governo le forze politiche di centrodestra che sono maggioranza in Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Fedele, tra i primi a scendere in campo a tutela del presidio sanitario di Tagliacozzo, rinnova la propria vicinanza ai cittadini della cittadina marsicana – si apprende dal portale web ufficiale. “La richiesta dei cittadini è ben più che legittima – continua – passano le settimane ma continuano a non avere certezze sulla cancellazione del codice ministeriale – È l’ennesimo tassello di una gestione fallimentare della sanità abruzzese, con la provincia dell’Aquila fanalino di coda negli interessi della Giunta Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. La difesa d’ufficio di Marsilio e della sua maggioranza è disperata, così rispondono con dichiarazioni propagandistiche in odore di campagna elettorale, declinando verbi al futuro che altro scopo non hanno se non quello di prendere tempo e sfiancare la pazienza dei cittadini – precisa il comunicato. Dopo quasi 5 anni di malgoverno siamo ancora alle promesse mentre la sanità pubblica sui territori è addirittura peggiorata”. Il Consigliere Fedele ricorda come siano andate perdute circa il 30% delle prestazioni sanitarie pubbliche: numeri drammatici che testimoniano come le lunghe liste d’attesa, il depotenziamento dei presidi sanitari, la carenza di personale, materiali e attrezzature, insieme alle altre criticità ben note abbiano compromesso il sistema sanitario nella provincia dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. In questo contesto chi ha bisogno di cure è costretto a rivolgersi a strutture private per potersi curare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nonostante le dichiarazioni del presidente Marsilio, che vorrebbe presentarsi agli elettori come difensore della sanità pubblica, nella Marsica 4,5 posti letto su 10 sono in strutture private – recita la nota online sul portale web ufficiale. In provincia dell’Aquila i posti letto in strutture private sono oltre il 26% mentre a livello regionale sono il 19,9%. Una situazione delicata per la sanità pubblica ulteriormente gravata dalle conseguenze del mal gestito attacco hacker di fine aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Marsilio, Verì e il centrodestra proseguono nell’affermare che l’attacco informatico è stato risolto e che non ci siano più problemi”. Incalza Fedele – “Non solo vengono smentiti ogni giorno dalle centinaia di persone che lamentano disagi e disservizi, ma anche dai sanitari che chiedono aiuto perché c’è carenza di personale e una quantità impressionante di prestazioni da soddisfare – recita la nota online sul portale web ufficiale. I laboratori analisi non sono ripartiti appieno, alcuni reparti sono in affanno come non mai e altri lavorano in condizioni precarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Occorre cambiare rotta al più presto! Questo governo regionale ha fallito su tutta la linea e compromesso il sistema sanitario nella provincia dell’Aquila”, conclude –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Movimento 5 Stelle Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Movimento 5 Stelle Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: movimento5stelleabruzzo.it