M5S Abruzzo, Presunte uccisioni al canile sanitario di Città Sant’Angelo, Alessandrini (M5S): “Episodio sconvolgente. Se i fatti venissero accertati, che nessuno resti impunito”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo:“Uccisi senza scrupolo e senza alcun motivo da coloro che, invece, avrebbero dovuto prendersene cura: sarebbe stata questa la triste sorte capitata a un numero non ancora precisato di cani, sia cuccioli che adulti, ospitati nel canile sanitario di Città Sant’Angelo dove alcuni veterinari avrebbero somministrato loro il farmaco Tanax provocandone volontariamente l’infarto – Se quanto denunciato dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) fosse confermato dalla magistratura, il decesso dei cani sarebbe avvenuto tra atroci sofferenze dal momento che i sanitari non avrebbero preliminarmente proceduto alla sedazione obbligatoria per legge nei casi di eutanasia animale – si apprende dalla nota stampa. Un’azione violenta e crudele, finita due anni fa al centro di un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Pescara a seguito delle denunce sporte da Paola Canonico, presidente della LNDC di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Il 23 gennaio si terrà l’udienza preliminare e, se dovessero essere accertati i capi d’accusa, ci auguriamo che nessuno resti impunito – Episodi di questo genere non hanno giustificazione e, per questo, non possono trovare spazio alcuno all’interno della nostra società”. A dichiararlo è Erika Alessandrini, Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che interviene così sull’episodio che ha turbato l’opinione pubblica regionale e non solo – riporta testualmente l’articolo online. Il caso, infatti, è finito anche sulle pagine della cronaca nazionale, provocando un’ondata di indignazione e incredulità. Se n’è discusso anche ieri sera, martedì 14 gennaio, durante la puntata del programma Kimera in onda su Rete8. Tra i partecipanti alla trasmissione il medico veterinario forense Rosario Fico, la giornalista Veronica Ruggiero e la Presidente della LNDC, Paola Canonico – Nei loro interventi hanno ricostruito l’accaduto e rappresentato la situazione, anche alla luce dei più recenti sviluppi – “Secondo quanto dichiarato dalla Canonico, i casi di uccisione sarebbero stati addirittura migliaia in questi anni – aggiunge la nota pubblicata. Uno scenario inquietante, reso ancora più incredibile dalle modalità efferate con le quali i nostri amici a quattro zampe venivano barbaramente uccisi – precisa la nota online. Della loro morte si scherzava, si parlava di ‘somministrare vitamina C’ per farli stare meglio, ma invece era l’iniezione di Tanax. Uno spregio della vita di un essere senziente ma anche dei più elementari risvolti etici e deontologici in capo a un professionista sanitario – Quanto raccontato dalla presidente della LNDC non può lasciare indifferenti, ma in questa fase occorre comunque attendere l’esito del giudizio che ne deriverà dal processo – recita il testo pubblicato online. Ripongo fiducia nella magistratura e, con l’occasione, ringrazio ancora una volta la LNDN e tutte le associazioni animaliste, composte da volontari e no, che quotidianamente si adoperano per tutelare il mondo animale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il loro impegno è prezioso e sono al loro fianco in questa battaglia”, conclude la Consigliera Alessandrini.

