M5S Abruzzo, Pronto soccorso, approvata la mozione del M5S per istituire la figura dell’infermiere di processo

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:Il capogruppo Francesco Taglieri: “professionalità strategica per snellire i tempi e incrementare i servizi, ora sia resa subito operativa” Un professionista con competenze avanzate, soprattutto in ambito clinico, organizzativo e gestionale, in grado di coordinare e ottimizzare i flussi assistenziali tra triage, aree di osservazione, ricoveri e dimissioni – aggiunge la nota pubblicata. È l’infermiere di processo, che il M5S ha chiesto e ottenuto di inserire nell’organico dei Pronto soccorso abruzzesi – “Si tratta di una figura strategica – spiega il Capogruppo M5S Francesco Taglieri, firmatario della mozione – per migliorare l’efficienza dei Pronto Soccorso abruzzesi e offrire un’assistenza più tempestiva e organizzata all’utenza – si apprende dal portale web ufficiale. Il documento che ho presentato è tecnico e offre strumenti chiari e strategici, al fine di proporre soluzioni applicabili nel breve tempo”. “Nel dettaglio abbiamo impegnato la Giunta a: definire un percorso formativo dedicato per gli infermieri interessati a svolgere il ruolo; avviare una sperimentazione in almeno un Pronto Soccorso per ciascuna ASL regionale; monitorare l’impatto del nuovo modello organizzativo in termini di efficienza e qualità assistenziale; integrare questa innovazione nel prossimo aggiornamento del Piano Sanitario Regionale”. La Mozione è stata protocollata nel mese di giugno – continua Taglieri – e approvata nella seduta odierna della commissione sanità con il voto unanime di maggioranza e opposizione nonché il parere favorevole dell’Assessore Verì. Questa Mozione pone un punto fermo sul quale non siamo disposti a fare nessun passo indietro – riporta testualmente l’articolo online. Vigileremo con attenzione affinché gli impegni presi siano rispettati – precisa la nota online. Altre regioni, come Puglia, Emilia Romagna, Lombardia, sono già avanti in questa direzione, non possiamo permettere che l’Abruzzo rimanga indietro – aggiunge testualmente l’articolo online.

