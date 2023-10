M5S Abruzzo, Pronto Soccorso di Ortona, Stella (M5S): “Il macchinario per le radiografie è rotto da mesi. Ennesimo disservizio targato Schael”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

“Dopo molte segnalazioni ricevute da parte dei cittadini, questa mattina ho effettuato una visita ispettiva presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ortona e ho constatato che purtroppo il macchinario per le radiografie è rotto e questo causa tantissimi problemi per l’utenza – si legge sul sito web ufficiale. A causa di questo disservizio i pazienti, spesso anziani, dopo aver atteso il proprio turno magari per una sospetta frattura, vengono dirottati verso il pronto soccorso del “S.S. Annunziata” di Chieti, con tutti i disagi che ne conseguono per spostarsi di 40 chilometri ed affrontare di nuovo una fila”, lo dichiara il consigliere regionale del M5S Barbara Stella – si legge sul sito web ufficiale. “Nella Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti oramai assistiamo da anni a situazioni di questo tipo, dove i cittadini sono costretti a spostarsi da una parte all’altra della provincia per ricevere l’assistenza adeguata – viene evidenziato sul sito web. Non solo, a Ortona anche il macchinario della Tac non svolge adeguatamente la sua funzione, subisce spesso dei guasti tecnici perchè vecchio e obsoleto – riporta testualmente l’articolo online. Questa è la sanità che il Direttore Generale della Asl02 Schael ha in mente per il territorio chietino? Questi sono i grandi risultati per i quali il centrodestra che governa la nostra regione lo ha riconfermato per ben 2 volte? Questa è l’ennesima dimostrazione di una sanità che non tutela i territori e del fallimento di un Direttore Generale che tra le sue medaglie al petto può vantare una lunga lista di inefficienze, come un distretto sanitari chiusi a Chieti Scalo e mai riaperti – precisa la nota online. Proprio ieri nella commissione sanità del consiglio regionale è stata presentata la rete ospedaliera, un grande libro dei sogni che non fa altro che gettare fumo negli occhi e distrarre l’attenzione da tutti i problemi che in questi anni sono solo peggiorati – Il centrodestra dovrebbe pensare meno alla propaganda e più ai disagi che gli abruzzesi devono affrontare ogni giorno”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale.

