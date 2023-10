M5S Abruzzo, Raccolta differenziata caos a Pescara, Pettinari (M5S): “Ennesimo flop del Centrodestra”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“La gestione rifiuti nella città di Pescara sta assumendo connotati emergenziali – E ci stupisce leggere sulla stampa le dichiarazioni dell’Assessore comunale competente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Forse l’Assessore Del Trecco non si rende bene conto del disastro che questa Amministrazione ha realizzato sulla raccolta differenziata – La non distribuzione degli opuscoli informativi e la carente comunicazione è una minima parte dei disagi recati ai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. C’è da sottolineare che più della metà delle famiglie interessate non ha ricevuto il Kit composto da mastelli e buste per effettuare la raccolta – si legge sul sito web ufficiale. Stiamo assistendo all’ennesima crisi generata da un centrodestra che, in ogni grado istituzionale, sta accumulando un fallimento dietro l’altro”. Ad affermarlo è il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che continua “Il rapporto predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – Osservatorio Regionale Rifiuti, in collaborazione con l’ARTA, stabilisce chiaramente che il Comune di Pescara risulta, tra i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in fondo alla classifica per la percentuale di raccolta differenziata – si legge sul sito web ufficiale. Il dato non supera il 46,87%. Solo il Comune di L’Aquila, altro capoluogo amministrato dal centrodestra, fa peggio con il 41,38%. In questo scenario di insuccessi è chiaro che per il centrodestra la gestione dei rifiuti è un problema – E a poco servono le scuse dell’Amministrazione comunale – si apprende dalla nota stampa. Il capoluogo adriatico ormai da quattro anni e mezzo deve subire un’Amministrazione incapace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella zona di Porta Nuova hanno levato i cassonetti e non hanno dato un’alternativa per buttare i rifiuti, costringendo tanti cittadini a tenersi l’immondizia in casa o in ufficio, con tutti i disagi igienico sanitari che questo comporta – viene evidenziato sul sito web. Pescara a causa di questi signori continua a essere una città sporca e maleodorante che respinge i turisti – precisa il comunicato. La pulizia e la cura del decoro urbano sono la base di quello che un’Amministrazione dovrebbe garantire alla città. Pescara deve tornare a essere una città bella, pulita e sicura” così il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari.

