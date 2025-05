M5S Abruzzo, Referendum 8 e 9 giugno: il Movimento 5 Stelle Abruzzo per i 5 SÌ. Alessandrini e Taglieri: “Una scelta di coerenza con i nostri valori: diritti, dignità del lavoro, inclusione”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:Pescara, 7 maggio 2025 – In vista dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno, il Movimento 5 Stelle Abruzzo, attraverso i consiglieri regionali Erika Alessandrini e Francesco Taglieri, annuncia il pieno sostegno alla mobilitazione referendaria e la condivisione della posizione nazionale espressa dal presidente Giuseppe Conte: quattro SÌ netti e convinti sui quesiti che riguardano il lavoro, con libertà di scelta lasciata al quinto quesito relativo alla cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Su quest’ultimo punto, i consiglieri Alessandrini e Taglieri comunicano la propria posizione: “Voteremo SÌ anche al quesito sulla cittadinanza, perché riteniamo che il riconoscimento dei diritti a chi vive stabilmente in Italia, lavora, studia e partecipa attivamente alla nostra comunità, sia una scelta di civiltà e coerenza con i valori del Movimento 5 Stelle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” “I quattro SÌ sul lavoro sono la naturale prosecuzione delle battaglie che il Movimento 5 Stelle ha sempre portato avanti per la tutela della dignità dei lavoratori,” dichiara la consigliera regionale Erika Alessandrini – precisa la nota online. “Dal contrasto al Jobs Act alla difesa dell’articolo 18, dalla lotta al precariato alla protezione dei lavoratori negli appalti, questi quesiti vanno nella direzione giusta – È per questo che li sosteniamo con convinzione – si apprende dalla nota stampa. ” I referendum intervengono su temi centrali: il ripristino della responsabilità solidale negli appalti, la reintroduzione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi, la limitazione degli abusi nei contratti a termine e nel lavoro in somministrazione – Norme che hanno precarizzato migliaia di vite, e che oggi possono essere finalmente superate grazie alla partecipazione popolare – si apprende dalla nota stampa. “Il Movimento 5 Stelle nasce per ridare potere ai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Oggi possiamo farlo votando SÌ per un lavoro più giusto e per un Paese che non escluda nessuno,” aggiunge il capogruppo Francesco Taglieri – precisa il comunicato. “Scegliamo inoltre di votare SÌ al quesito sulla cittadinanza, perché crediamo in un’Italia che riconosce i diritti a chi vive, lavora e cresce qui, fianco a fianco con tutti noi.” Il Movimento 5 Stelle Abruzzo invita tutte le cittadine e i cittadini a recarsi alle urne domenica 8 e lunedì 9 giugno, per sostenere con il voto una visione di Paese fondata su diritti, equità e partecipazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Cinque quesiti – aggiunge la nota pubblicata. Cinque occasioni per dire SÌ a un’Italia più giusta – viene evidenziato sul sito web.

