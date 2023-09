M5S Abruzzo, Salario minimo, proseguono gli appuntamenti del MoVimento 5 Stelle per la raccolta firme in Marsica

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo:

Prosegue il tour del Movimento 5 Stelle e del Consigliere regionale Giorgio Fedele mediante il quale raccogliere firme a sostegno della proposta per l’introduzione del Salario minimo legale – Dopo il primo appuntamento ad Avezzano, nel weekend il banchetto per la raccolta firme si sposta a Tagliacozzo e Celano – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il salario minimo legale è una misura di civiltà, un concreto aiuto ai lavoratori e alle lavoratrici – afferma Fedele – ma anche una certezza sulla quale circa quattro milioni di dipendenti dovrebbero poter contare – Il Movimento 5 Stelle da anni porta avanti quest’istanza e, come sempre fatto, siamo scesi in piazza al fianco dei cittadini per raccogliere le loro richieste e ascoltare le loro necessità. È ciò che continueremo a fare nelle prossime settimane – si apprende dalla nota stampa. Il salario minimo legale non può attendere, è un’impellente necessità non più rimandabile” conclude – Gli appuntamenti con la raccolta firme: Sabato 23 ottobre: Tagliacozzo, Piazza Duca degli Abruzzi – dalle ore 16.30 alle 19.30 Domenica 24 ottobre: Celano, Piazza IV Novembre – dalle ore 10 alle 13

