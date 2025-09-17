M5S Abruzzo, Sanità in crisi, Taglieri (M5S): “presente alla protesta di Patrizia De Rosa mentre Marsilio taglia nastri e i cittadini attendono cure”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri, questa mattina si è recato davanti all’ospedale San Pio di Vasto per portare la propria solidarietà a Patrizia De Rosa, cittadina che da anni denuncia con coraggio le carenze croniche della sanità territoriale – si apprende dalla nota stampa. Insieme al coordinatore regionale del M5S Gianluca Castaldi e ad amministratori del Comune di Vasto, Taglieri ha ribadito la sua vicinanza a chi lotta in prima persona per difendere il diritto alla salute, trasformando la protesta odierna in un segnale politico forte contro il depotenziamento delle strutture sanitarie della provincia di Chieti – precisa il comunicato. “Assieme al coordinatore Castaldi, ho voluto portare la nostra solidarietà a Patrizia De Rosa – dichiara Taglieri – perché la sua voce rappresenta quella di migliaia di persone che ogni giorno subiscono disservizi e carenze intollerabili, le stesse che, in qualità di Consigliere regionale, segnalo da ormai sette anni e che, fintanto che non verranno risolte, continuerò a denunciare con determinazione – si apprende dalla nota stampa. Dal pronto soccorso alle liste d’attesa infinite, fino ai livelli essenziali di assistenza sempre più compromessi, il San Pio di Vasto, come altre strutture della provincia teatina, vive una condizione di sofferenza costante che non trova risposte nella programmazione regionale ma che, invece, per colpa della destra che governa Regione Abruzzo, si acuisce ogni giorno di più”. Il capogruppo del M5S ha puntato il dito contro il malgoverno della Giunta Marsilio, responsabile di un progressivo depotenziamento della sanità territoriale che si protrae dall’inizio del loro mandato – “Mentre i cittadini aspettano cure e prestazioni – prosegue Taglieri – il Presidente Marsilio preferisce nastri e fare propaganda – si apprende dal portale web ufficiale. Le soluzioni predisposte da questo governo regionale per risolvere le criticità facenti capo alla sanità territoriale sono state tutte fallimentari: dall’aumento delle tasse ai tagli ai servizi passando per una rete territoriale spacciata, durante la campagna elettorale, per soluzione a tutti i mali ma rivelatasi l’ennesimo grande fallimento da loro operato”. Taglieri ha infine sottolineato come la battaglia di Patrizia De Rosa non sia un episodio isolato, ma il simbolo di una crisi più ampia che riguarda tutta la sanità abruzzese: “Liste d’attesa infinite, livelli essenziali di assistenza non garantiti, migliaia di cittadini costretti a curarsi fuori regione: sono tutti problemi cronici che peggioreranno nei prossimi mesi se non si cambia rotta – Noi continueremo a denunciare questa gestione fallimentare e a lottare al fianco di chi, come Patrizia, difende con coraggio un diritto fondamentale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I cittadini possono stare certi che non arretrerò di un centimetro per tutelare il loro diritto alla salute”

