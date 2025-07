M5S Abruzzo, Sanità, tagli e bugie: ancora una volta a pagare sono i lavoratori e i cittadini

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:Taglieri (M5S): “Altro che rassicurazioni, i tagli colpiscono in pieno chi lavora ogni giorno nei reparti – La verità smentisce Marsilio e Verì: è una mattanza sociale” Altro che “nessuna ricaduta sui lavoratori”. Le promesse di Marsilio e dell’assessora Verì vengono clamorosamente smentite dai fatti – Con un taglio da 11 milioni di euro agli stipendi accessori del personale sanitario, il centrodestra abruzzese colpisce nel vivo chi ogni giorno garantisce cure e assistenza nelle corsie dei nostri ospedali – precisa la nota online. Gli effetti sono già drammatici: buste paga ridotte, ferie saltate e, nella sola ASL 02, 35 operatori sociosanitari a termine lasciati a casa, mentre al personale ausiliario vengono dimezzate le ore lavorative – Una vera e propria mattanza sociale, frutto di anni di gestione fallimentare”. A denunciarlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri, che aggiunge: “Le dichiarazioni con cui si prometteva che “nessun lavoratore sarebbe stato toccato” erano evidentemente false – si apprende dalla nota stampa. L’unico modo con cui Marsilio e Verì pensano di coprire i buchi di bilancio, creati anche da scelte sbagliate e da un’assenza di visione strategica, è quello di tagliare sui lavoratori – precisa il comunicato. Non su sprechi o consulenze esterne, non sui privilegi, ma su chi garantisce il funzionamento quotidiano del sistema sanitario”. “Non bastava la chiusura di reparti, la riduzione di posti letto e il depotenziamento delle strutture sanitarie territoriali – prosegue Taglieri – ora si colpiscono anche le retribuzioni, mettendo in ginocchio famiglie intere, proprio nei mesi estivi in cui il personale avrebbe diritto a riposo e riconoscimento – aggiunge testualmente l’articolo online. E la ASL 02, ancora una volta, è il simbolo più evidente di questo disastro”. “A fronte di un disavanzo da 113 milioni, causato in buona parte da scelte politiche inefficaci, si prova a far quadrare i conti sacrificando le persone – È inaccettabile – Pretendiamo subito chiarezza, la tutela piena dei lavoratori coinvolti, e un piano straordinario per salvare la sanità pubblica abruzzese, ormai al collasso sotto la guida della destra”.

