M5S Abruzzo, Smargiassi (M5S) su risoluzione monitoraggio aria Punta Penna: “La tutela del territorio non dovrebbe avere bandiere ma condivisione”

“Ho letto con stupore le dichiarazioni della consigliera Bocchino in merito all’approvazione della Risoluzione, a mia firma, sulla stazione di monitoraggio fissa per la qualità dell’aria nella zona industriale di Punta Penna – viene evidenziato sul sito web. Una Risoluzione che ha trovato il favore di tutti in commissione, anche della Lega e del suo Capogruppo – riporta testualmente l’articolo online. Quindi non si capisce quando la Consigliera nel dirsi contraria parla di “noi” a chi si riferisca – si legge sul sito web ufficiale. E’ evidente che non parli a nome del suo partito – recita il testo pubblicato online. Eppure il tema è stato affrontato per ben quattro sedute in Commissione Sanità, approfondite le varie perplessità, ascoltata l’ARTA per capire che stiamo parlando di una centralina fissa, e non mobile, che rende un servizio indispensabile al territorio, soprattutto a ridosso di una riserva naturale come quella di Punta Aderci che rappresenta un fiore all’occhiello per la città di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono altresì convinto che una soluzione simile tuteli persino le aziende insediate dipanando una volta per tutte l’origine di tali emissioni e rasserenando la cittadinanza sull’assenza totale di qualsivoglia rischio – riporta testualmente l’articolo online. Se rischio non c’è quale paura può mai creare una centralina di controllo? Questa soluzione, ricordo, è frutto di un confronto tra le parti tenutasi nel corso della riunione presso il Comune di Vasto quando il NOSE non era ancora pronto per essere messo sul campo – riporta testualmente l’articolo online. Oggi la soluzione integrata tra centralina fissa e Nose può garantire non solo l’allert immediato ma persino un campionamento dell’aria in tempi brevi – In quell’occasione fu proprio lo stesso Presidente dell’Arta a proporre la soluzione che io ho poi tradotto in un atto di indirizzo del Consiglio regionale, ottenendo una vittoria – si legge sul sito web ufficiale. Non per me, e non per la mia campagna di consensi, visto che come tutti sanno non parteciperò alla prossima tornata elettorale, ma per tutti i cittadini che da anni subiscono i disagi dei miasmi della zona – si apprende dal portale web ufficiale. Per questo trovo svilente che, anche davanti a un risultato positivo così evidente per la nostra comunità, si debba scendere nella propaganda elettorale con posizioni che non hanno le gambe per camminare e che rischiano di fare danno all’intero territorio – recita il testo pubblicato online. Se la consigliera aveva dei dubbi sulla bontà di questa proposta saremmo stati lieti di affrontarli in commissione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma sono certo che i suoi colleghi di partito, che hanno espresso voto favorevole alla mia Risoluzione, passata all’unanimità, sapranno ben spiegarle perché è da considerarsi come una cosa positiva per Vasto” così il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi.

