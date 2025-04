M5S Abruzzo, Strada parco, Alessandrini e Sola (M5S): “Nessuna svolta ecologica, solo arroganza e spreco. La Destra mette a rischio sicurezza e legalità”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:Alla vigilia dell’annunciata immissione in servizio di otto autobus elettrici sulla Strada Parco, prevista per il 28 aprile, questa mattina in conferenza stampa, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Abruzzo Erika Alessandrini e il consigliere comunale M5S di Pescara Paolo Sola hanno denunciato con forza le gravi criticità procedurali, amministrative e di sicurezza che caratterizzano l’intero progetto, smascherando quella che definiscono «un’imposizione calata dall’alto più che una vera transizione ecologica». «Altro che svolta ecologica: l’avvio dell’esercizio provvisorio degli autobus elettrici sulla Strada Parco rappresenta l’ennesima forzatura amministrativa della destra, in spregio a ogni norma, a ogni principio di legalità e buon senso» dichiarano Alessandrini e Sola – viene evidenziato sul sito web. «Siamo di fronte — spiegano — a un servizio avviato senza alcuna autorizzazione definitiva, su un tracciato pesantemente modificato rispetto al progetto approvato, senza che sia stata mai formalizzata alcuna variante – Una gestione amministrativa sconsiderata che espone la collettività a rischi inaccettabili e scarica sui cittadini i costi di scelte opache e arbitrarie – » «Non solo – recita il testo pubblicato online. In questi mesi — proseguono — sono state realizzate opere civili mai autorizzate: semafori, banchine, segnaletica, cordoli e attraversamenti pedonali protetti, tutte infrastrutture assenti nel progetto originario – riporta testualmente l’articolo online. Chi ha deciso di stravolgere il tracciato? Con quali risorse sono stati finanziati questi interventi, visto che i fondi del progetto Filò non potevano essere utilizzati per opere estranee alla versione approvata? È evidente che si sta consumando un vero e proprio scempio amministrativo, di cui qualcuno dovrà assumersi la responsabilità.» Particolare gravità riveste anche la questione dei collaudi: «I documenti citano un primo verbale della Commissione di Collaudo datato marzo 2025, — incalzano Alessandrini e Sola — ma non chiarisce se questa sia la prima commissione o se una precedente si sia dimessa – Se così fosse, chiediamo formalmente la pubblicazione dell’atto di dimissioni degli ex componenti, con indicazione della data e delle motivazioni – aggiunge la nota pubblicata. È lecito chiedersi se la precedente Commissione abbia lasciato l’incarico per disaccordi o incongruenze con quanto stava avvenendo sul campo – Inoltre, chi ha nominato la nuova Commissione? È stata validata dalla Regione Abruzzo oppure TUA ha agito autonomamente? Perché tra i componenti figura Florindo Fedele, direttore d’esercizio dell’impianto filoviario: cioè il soggetto che dovrebbe essere controllato siede tra chi controlla – si legge sul sito web ufficiale. Un evidente conflitto di interessi che mina la trasparenza dell’intero iter.» «E che dire della sicurezza? — continuano — Quando persino i sindacati degli autisti sollevano dubbi sui sistemi semaforici e i tanto temuti malfunzionamenti e si risolve tutto ipotizzando di piazzare agenti della municipale ad ogni incrocio, siamo oltre la farsa – si legge sul sito web ufficiale. Tanto più che il Comune, che sembra non sia intervenuto al tavolo di confronto, non riesce neppure a garantire i pattugliamenti ordinari nei quartieri più a rischio – riporta testualmente l’articolo online. » «Questa non è transizione ecologica, è solo arroganza amministrativa al servizio di una propaganda senza scrupoli – precisa il comunicato. È un insulto all’intelligenza e alla dignità dei cittadini pescaresi e abruzzesi.» Il Movimento 5 Stelle, annunciano Alessandrini e Sola, ha già presentato formale richiesta di accesso agli atti e porterà la questione in tutte le sedi istituzionali competenti: «Chiediamo immediata trasparenza sui collaudi, sulla regolarità delle opere realizzate, sui costi sostenuti e su tutte le responsabilità politiche e tecniche di questa gestione scellerata – Se qualcuno pensa di potersi prendere gioco della legalità e della sicurezza, sappia che troverà sulla sua strada il nostro massimo impegno di denuncia e di controllo – recita il testo pubblicato online. »

