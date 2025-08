M5S Abruzzo, Taglieri e Alessandrini (M5S): “Con l’approvazione dell’assestamento di bilancio la Giunta Marsilio certifica il proprio fallimento. Tagliati interi settori, in ginocchio il futuro della Regione”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:“Nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale, il gruppo del Movimento 5 Stelle ha convintamente votato contro all’assestamento di bilancio presentato dalla maggioranza di centrodestra – viene evidenziato sul sito web. Siamo di fronte a un documento che rappresenta un’ulteriore conferma del fallimento politico e amministrativo della Giunta Marsilio, come avevamo ampiamente previsto e da tempo denunciato in tutte le sedi e che va sconvolgendo il principio stesso di tutela dei servizi essenziali – aggiunge la nota pubblicata. Con questo provvedimento la maggioranza certifica ufficialmente i tagli trasversali a tutti i settori di competenza regionale: sanità, trasporti, ambiente, sociale, istruzione, nulla viene risparmiato dalla scure dell’inefficienza”. Durante il dibattito in aula la destra ha evitato ogni confronto sul merito, limitandosi a attacchi personali e toni scomposti, evidenziando un comportamento arrogante da ‘bulli di aula’. Nessun percorso di priorità politiche, nessuna proposta concreta di recupero delle risorse – “Una manovra senza scampo che colpisce ogni settore vitale dell’Abruzzo, senza alcuna assunzione di responsabilità e senza alcun piano per il ripristino o per il rilancio futuro – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di un colpo di mannaia inferto ai settori strategici dell’Abruzzo che ipoteca pesantemente il futuro della nostra Regione e aggrava ulteriormente il quadro già critico dei servizi pubblici – Con quale faccia, adesso, andranno a raccontare agli abruzzesi che va tutto bene?”, dichiarano il Consigliere regionale e capogruppo del M5S Francesco Taglieri e la Consigliera pentastellata Erika Alessandrini – precisa il comunicato. “Le rassicurazioni del presidente Marsilio, che continua a raccontare un Abruzzo idilliaco dove tutto funziona, vengono oggi smentite dai numeri e quella messa in scena è l’ennesima narrazione propagandistica, priva di riscontri reali, che va avanti da sei lunghi anni e getta fumo agli occhi della gente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi pomeriggio, con questo assestamento di bilancio, la Giunta ha messo una pietra tombale sul futuro della Regione, ormai schiacciata dai debiti e da un progressivo e inaccettabile depotenziamento dei servizi per i cittadini – precisa la nota online. Non solo, oltre ai tagli, l’attuale maggioranza continua a mettere le mani nelle tasche degli abruzzesi – precisa la nota online. L’aumento dell’IRAP e dell’IRPEF sono un macigno che colpisce famiglie e imprese, senza alcuna contropartita in termini di qualità dei servizi”. “Più tasse e meno servizi: è questa la formula Marsilio che sta trascinando l’Abruzzo in un baratro economico e sociale, altro che modello da seguire – si apprende dalla nota stampa. Come Movimento 5 Stelle non abbasseremo la guardia e staremo al fianco dei cittadini e delle loro denunce e segnalazioni – precisa il comunicato. Sfidiamo il presidente Marsilio a scendere nelle strade, nei mercati, nei luoghi di lavoro, per verificare se il consenso ottenuto con la propaganda e la menzogna resiste oggi di fronte alla realtà che lui stesso ha contribuito a peggiorare”, concludono i Consiglieri.

