M5S Abruzzo, Taglieri e Alessandrini (M5S): “Verì cerca scuse ma il disastro della sanità abruzzese ha nomi e cognomi: il suo e quello di Marsilio”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“L’Assessore Verì tenta di confondere le acque con numeri e giustificazioni tardive, ma la verità è una sola: il disastro della sanità abruzzese ha dei responsabili ben precisi, e sono coloro che da ben sei anni governano Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Oggi la destra fa pagare ai cittadini il prezzo della propria incompetenza con un aumento delle tasse, tentando di far passare per ‘imprevedibile’ un deficit sanitario strutturale che esisteva già prima delle elezioni, mentre loro, in cerca di voti, si autoproclamano salvatori della sanità. Se negli ultimi sei anni c’è qualcuno che ha creato caos, quello è proprio il centrodestra – si apprende dal portale web ufficiale. Il giochino dello scaricabarile su quelli di prima non regge più perché quelli di prima sono loro”. Così i Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini e Francesco Taglieri rispondono alle dichiarazioni dell’assessore alla Sanità. “Sostiene la Verì che il disavanzo sia legato ad ‘altri fattori’ e che il bilancio 2023 fosse in equilibrio – riporta testualmente l’articolo online. Peccato che la realtà sia ben diversa: per chiudere il bilancio 2024 sono stati necessari dolorosi piani di rientro imposti alle quattro ASL, che hanno lasciato intere categorie di pazienti senza cure, dai malati cronici ai bambini autistici – precisa il comunicato. Piani di rientro, tra l’altro fallimenti e insufficienti perché hanno tagliato i servizi e non sono bastati per colmare il disavanzo – E ora il conto lo pagano gli abruzzesi con un aumento delle addizionali Irpef da44,7 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Se il problema fosse davvero legato agli aumenti contrattuali del personale, la domanda è semplice: perché la Giunta Marsilio non ha previsto questi costi per tempo, come ogni amministratore responsabile avrebbe fatto?”, incalzano i consiglieri pentastellati – “Se oggi il personale sanitario costa di più è solo perché la destra ha ridotto gli organici a livelli insostenibili e ora si trova costretta a stabilizzare lavoratori che da anni garantiscono il funzionamento degli ospedali con contratti precari – precisa il comunicato. Ma il problema non è solo economico: i pronto soccorso restano al collasso, le liste d’attesa sono infinite, la medicina territoriale è inesistente e nelle aree interne i medici di base sono un miraggio – recita il testo pubblicato online. L’unica certezza è che la Giunta Marsilio ha condannato gli abruzzesi a pagare due volte: più tasse e più spese sanitarie private”. “E ora la Verì prova anche a giocare la carta della vittima, accusandoci di attaccare chi lavora nella sanità. Nulla di più falso: il Movimento 5 Stelle ha appena presentato una legge per tutelare gli operatori sanitari dalle violenze, perché siamo dalla loro parte, sempre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma non staremo mai dalla parte di chi ha affossato il servizio sanitario pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Invece di arrampicarsi sugli specchi, l’assessore si prenda le sue responsabilità. L’unica soluzione vera sarebbe una seria programmazione, il taglio degli sprechi e un piano di investimenti strutturali – precisa la nota online. Ma questa Giunta ha dimostrato di essere incapace di tutto ciò. Se ne vadano a casa prima di fare altri danni”, concludono Alessandrini e Taglieri.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Movimento 5 Stelle Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: movimento5stelleabruzzo.it