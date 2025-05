M5S Abruzzo, Taglieri: le pmi abruzzesi non devono essere lasciate sole. L’Europa deve ascoltare chi produce

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:Questa mattina il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri, insieme all’europarlamentare M5S Danilo Della Valle, hanno visitato alcune aziende del territorio nel quadro della “Settimana degli europarlamentari” promossa da CNA. Un’iniziativa fondamentale per accorciare le distanze tra i palazzi di Bruxelles e le micro, piccole e medie imprese abruzzesi, vero motore economico della nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La visita, iniziata dal nucleo industriale di San Salvo, ha permesso di ascoltare la voce degli imprenditori alle prese con una transizione ecologica complessa, con l’impatto devastante dei dazi USA sull’export, e con una crisi strutturale del credito che sta soffocando soprattutto le realtà più giovani e innovative – si apprende dalla nota stampa. “In un momento così delicato – dichiarano Della Valle e Taglieri – è fondamentale che le istituzioni europee scendano dai palazzi e vengano nelle fabbriche, nei laboratori, nelle officine a vedere con i propri occhi le sfide che i nostri imprenditori affrontano ogni giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Movimento 5 Stelle c’è, ascolta e porta queste istanze a Bruxelles, lontano dalle logiche delle lobby e vicino ai bisogni reali dei territori.” Nel corso della giornata sono state visitate aziende della filiera automotive, dell’automazione e start-up innovative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La mattinata si è conclusa con un incontro nella sala conferenze della TCM Group, dove si è svolta una tavola rotonda con imprenditori, rappresentanti delle associazioni di categoria e amministratori locali, alla quale ha preso parte anche la Sindaca di San Salvo, Emanuela De Nicolis. “Le imprese abruzzesi hanno bisogno di strumenti concreti, non di burocrazia e passerelle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Serve un cambio di rotta netto: l’Europa deve diventare un alleato di chi crea lavoro e futuro, non un ostacolo”, concludono i portavoce del M5S.

