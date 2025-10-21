M5S Abruzzo, Taglieri (M5S): “All’ASL 02 Lanciano Vasto Chieti stipendi non pagati, tagli ai servizi e rischio di un effetto domino sulle cooperative. La propaganda di Marsilio e Verì smentita dai fatti”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:«Dal dicembre 2021 a oggi l’appalto del servizio di facchinaggio della ASL 02 è stato progressivamente smantellato – aggiunge testualmente l’articolo online. All’inizio venivano garantite 1.492 ore mensili per il personale impiegato in farmacia, magazzino e movimentazione materiali – precisa il comunicato. Poi, nel 2024, si è scesi a 1.160 ore, fino ad arrivare – con l’ultimo accordo del 1° ottobre 2025 – a sole 744 ore – recita la nota online sul portale web ufficiale. In pratica, in quattro anni il servizio è stato dimezzato, con conseguenze pesanti sui lavoratori e sull’efficienza della nostra sanità pubblica», lo afferma Francesco Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Nel frattempo, gli stipendi non arrivano», continua Taglieri – precisa la nota online. «L’ultima fattura che la ASL 02 ha saldato alla Dussmann Service risale a maggio 2025, e la Auriga Cooperativa Sociale – che gestisce i lavoratori – non dispone più delle risorse per pagare il personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo stipendio di settembre, che avrebbe dovuto essere erogato entro il 15 ottobre, non è ancora arrivato – aggiunge testualmente l’articolo online. Parliamo di persone che guadagnano circa 600 euro al mese, con orari spezzati e ritmi difficili da sostenere – Persone che ogni giorno garantiscono un servizio indispensabile, e che oggi si trovano a dover scegliere se pagare una bolletta o fare la spesa senza poter programmare un futuro». Il Consigliere regionale avverte che a questo si aggiunge una nuova emergenza: «le cooperative che assicurano servizi di trasporto, emergenza-urgenza e altri appalti esternalizzati sono in stato di agitazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anche in quei settori, infatti, il meccanismo di riduzione dei costi e del monte ore sta producendo effetti a catena, mettendo in crisi comparti essenziali del sistema sanitario – Se l’appalto sociale viene ridotto o depotenziato, a rimetterci non sono solo i lavoratori, ma anche i pazienti e le loro famiglie». «Tutto questo accade mentre la Giunta regionale guidata dal presidente Marsilio e dall’assessore Verì continua a sostenere che il disavanzo sanitario “non influisce su lavoratori e servizi”», sottolinea il capogruppo del Movimento 5 Stelle – «Ma i fatti raccontano un’altra verità: quella di una sanità sempre più impoverita, di operatori lasciati soli e di cittadini costretti a fare i conti con servizi ridotti e tempi più lunghi – Le scelte politiche e gestionali degli ultimi anni – dai tagli alle riorganizzazioni al ribasso – hanno prodotto una traiettoria disastrosa fatta di precarietà, salari ridotti e perdita di professionalità». «Alla nuova direzione strategica della ASL 02», afferma Taglieri, «rivolgo un appello chiaro: evitate di ripetere gli errori del passato – recita il testo pubblicato online. Non si può risparmiare sul lavoro e sui servizi fondamentali come se fossero variabili secondarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ogni ora tagliata al personale ausiliario significa più carico sugli OSS, meno tempo per gli infermieri, maggiore rischio di demansionamenti e contenziosi – precisa il comunicato. Il risultato sarà inevitabilmente una sanità più debole e costi più alti per tutti – aggiunge la nota pubblicata. Il disavanzo non può essere ripianato sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini – Serve un cambio di rotta immediato: pagamenti puntuali, monte ore salvaguardato, trasparenza sui piani di contenimento della spesa – si apprende dal portale web ufficiale. Basta propaganda: ora servono scelte coraggiose e risposte concrete». «Chi ha responsabilità», conclude Il capogruppo Taglieri, «oggi – lo ribadisco – ha il dovere morale e istituzionale di fermare questo scempio e di restituire dignità a chi, ogni giorno, tiene in piedi la nostra sanità pubblica».

