M5S Abruzzo, Taglieri (M5S): “ARAL è solo un carrozzone costoso per mascherare il fallimento della Giunta Marsilio nelle politiche del lavoro”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo:“Mentre in Abruzzo i cittadini attendono risposte concrete su sanità, disabilità, trasporti e servizi essenziali e mentre la stessa Giunta Marsilio ammette pubblicamente l’esistenza di un disavanzo sanitario fuori controllo, ci ritroviamo in V Commissione a discutere l’ennesimo disegno di legge che non offre soluzioni, ma solo nuove strutture amministrative e nuovi costi: nasce così l’ARAL, l’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro, un ente parallelo al servizio delle politiche attive della Regione, autoreferenziale, destinato a drenare risorse senza migliorare in alcun modo i servizi ai cittadini”. “È evidente che questo provvedimento nasce non da un’esigenza funzionale, ma da una volontà tutta politica di costruire un nuovo contenitore di potere, utile a distribuire incarichi dirigenziali, ruoli apicali e poltrone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non si parla mai di rafforzare i Centri per l’Impiego, di potenziare gli organici, di affrontare i ritardi strutturali e organizzativi che da anni caratterizzano il sistema regionale delle politiche attive del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Non c’è nulla in questo disegno di legge che parli di servizi, di efficacia, di occupazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. C’è solo la logica del contenitore, la strategia del doppione, la bulimia degli incarichi, rispetto ai quali si ipotizzano direttori generali, dirigenti, revisori dei conti, uffici amministrativi autonomi, consulenze”. “Siamo ad appena un anno dalla scadenza del PNRR e improvvisamente la Regione si ricorda dei target e dei milestone, dichiarando che l’ARAL servirà proprio a centrare quegli obiettivi, finora dimenticati – precisa il comunicato. La verità è un’altra: le risorse del programma GOL sono state in buona parte spese, prevalentemente in favore dei centri di formazione privati, senza reali ricadute occupazionali per i cittadini abruzzesi – precisa il comunicato. Anziché interrogarsi su questo fallimento, la Giunta preferisce costruire una nuova scatola burocratica, attribuendole compiti che potrebbero e dovrebbero essere assolti rafforzando i CPI, senza duplicazioni né dispersioni organizzative”. “Ciò che è ancora più grave è l’ambiguità sul personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I lavoratori oggi in servizio presso i Centri per l’Impiego potranno optare per il transito nell’ARAL, ma nulla si dice su chi continuerà a svolgere le attività essenziali nel caso in cui molti decidano di restare in Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. E soprattutto: chi pagherà questi lavoratori? Si ipotizza l’utilizzo dei fondi vincolati ai CPI – fondi statali finalizzati esclusivamente alle politiche attive – anche per coprire il costo del personale non transitato – aggiunge testualmente l’articolo online. Una forzatura che potrebbe configurare un’elusione delle norme di finanza pubblica, oltre che una violazione del dettato contrattuale e delle prerogative sindacali.» «Inoltre, come sottolineato anche dalla CGIL Abruzzo e Molise, rileviamo un ulteriore lato oscuro: il trasferimento volontario dei lavoratori potrebbe riproporre quanto già accaduto con l’Agenzia di Protezione Civile, nata con le stesse premesse e oggi in uno stato di disordine gestionale evidente con personale frammentato tra Agenzia e Regione – si apprende dalla nota stampa. Per non parlare dell’ennesimo mancato confronto istituzionale con i sindacati propedeutico all’avvio dell’iter, come invece previsto dal CCNL Funzioni Locali”. “Il Movimento 5 Stelle è pronto a dare battaglia, sia in Commissione sia in Aula – Chiederemo conto di ogni singolo euro destinato a questa operazione, di ogni nomina prevista, di ogni scelta non discussa con i lavoratori e le parti sociali – precisa il comunicato. I cittadini abruzzesi meritano trasparenza, competenza e responsabilità. Questa legge rappresenta l’opposto: è un tentativo maldestro di nascondere i fallimenti, scaricando tutto su un nuovo ente che costerà molto e produrrà poco – recita il testo pubblicato online. Non possiamo permettercelo”.

