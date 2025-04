M5S Abruzzo, Taglieri (M5S): aumentano le tasse, tagliano i servizi e scappano dalla realtà. Il centrodestra ci ha portato al disastro, D’Incecco si dimetta

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Movimento 5 Stelle Abruzzo:“Ogni giorno un rappresentante del centrodestra abruzzese si alza e spara una dichiarazione utile solo a distogliere l’attenzione dai disastri che loro stessi hanno causato – riporta testualmente l’articolo online. È la solita strategia, identica a quella del governo Meloni: mentre buttano miliardi nel riarmo europeo, provano a distrarre parlando del manifesto di Ventotene – recita la nota online sul portale web ufficiale. In Abruzzo, invece, cercano di coprire l’aumento delle tasse e il collasso dei servizi pubblici con dichiarazioni roboanti e grottesche”. Lo dichiara Francesco Taglieri, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale, in risposta alle affermazioni del coordinatore della Lega e presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco – riporta testualmente l’articolo online. “Chi governa oggi in Abruzzo ha imposto l’aumento dell’addizionale IRPEF. La norma nazionale prevede un’aliquota base dell’1,23%: tutto ciò che è in più è una decisione politica della Regione – Ed è una scelta gravissima – viene evidenziato sul sito web. Nel 2011 il centrodestra aumentò le tasse di 0,50 punti percentuali – precisa il comunicato. Oggi, con la stessa faccia tosta, hanno nuovamente aumentato le tasse – recita la nota online sul portale web ufficiale. E per coprire il disastro, sbandierano un finto taglio dello 0,06% solo sul primo scaglione: una briciola che non cambia la vita a nessuno – recita il testo pubblicato online. Una manovra inutile e dannosa, perché i conti non tornano lo stesso – aggiunge testualmente l’articolo online. Nonostante il prelievo forzoso nelle tasche dei contribuenti abruzzesi mancano altri 20 milioni di euro per coprire il disastro realizzato nei bilanci della sanità pubblica e la Regione è già pronta a tagliare ancora – si apprende dal portale web ufficiale. Verranno colpiti tutti i dipartimenti, indistintamente, in un altro taglio lineare che impoverirà ulteriormente i servizi”. “E i numeri certificano il fallimento: La mobilità passiva è salita a oltre 108 milioni di euro l’anno: sempre più abruzzesi si curano fuori regione; Le liste d’attesa sono infinite: oltre 100 giorni per alcune visite specialistiche; L’Abruzzo è tra le regioni con la più alta incidenza di povertà relativa: oltre il 18% delle famiglie è in difficoltà economica; La disoccupazione giovanile è al 31%, ben sopra la media nazionale”. “I pronto soccorso sono al collasso, gli ospedali in affanno, e i medici fuggono – riporta testualmente l’articolo online. Ma il fatto più grave è ciò che è accaduto durante il Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una maggioranza davvero responsabile, davanti a un’aula consiliare occupata pacificamente da cittadini e comitati, avrebbe dovuto sospendere i lavori e rinviare ad oltranza la seduta, attendendo che la protesta si concludesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Potevano aggiornare anche alle tre di notte del giorno dopo – riporta testualmente l’articolo online. Ma non lo hanno fatto per un motivo preciso: se si fosse superata la mezzanotte, l’opposizione avrebbe avuto la possibilità di continuare la discussione generale presentando centinaia di emendamenti – aggiunge la nota pubblicata. E questo li avrebbe costretti ad applicare nuovamente la ghigliottina, mettendo nero su bianco l’imbarazzante rifiuto del confronto democratico”. “Questa è la verità che vogliono nascondere con attacchi scomposti e bugie: hanno paura del confronto, della piazza, della voce dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. E trovo indegno che a invocare dimissioni dell’opposizione sia proprio chi, come Vincenzo D’Incecco, siede contemporaneamente da coordinatore di partito e da presidente della Commissione Bilancio – Chi mente ai cittadini e distorce i fatti per coprire la propria incapacità, dovrebbe essere il primo a lasciare l’incarico – recita il testo pubblicato online. D’Incecco si dimetta – si apprende dal portale web ufficiale. E con lui un’intera classe dirigente che ha dimostrato di non sapere governare – Ai cittadini che stanno tornando a manifestare, diciamo: non fermatevi – precisa il comunicato. La partecipazione è il più grande atto democratico – riporta testualmente l’articolo online. Le piazze che si riempiono di persone diverse per storie, idee e origini, ma unite dallo stesso disagio, fanno più paura a chi governa di mille post o slogan. Perché chi ha spirito critico, oggi, non si beve più le favole!”, conclude il capogruppo Taglieri.

