M5S Abruzzo, Taglieri (M5S): “Da Imparato parole chiarissime. La Giunta regionale non può continuare a negare l’evidenza. Subito un intervento del governo per evitare la chiusura di Atessa”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Movimento 5 Stelle Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:Le dichiarazioni rilasciate da Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa, rappresentano un allarme industriale di portata nazionale – Quando un dirigente del principale gruppo automobilistico operante in Italia afferma pubblicamente che “siamo a pochi mesi da un dramma industriale” e arriva a ipotizzare esplicitamente la chiusura dello stabilimento di Atessa, è evidente che non si tratta di allarmismo, ma di un segnale preciso che impone risposte serie, immediate e istituzionalmente responsabili – aggiunge la nota pubblicata. Eppure, nonostante la gravità delle parole pronunciate, l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, ha reagito accusando chi ha rilanciato l’allarme – tra cui i sindacati, la stampa e le opposizioni – di “terrorismo mediatico” e “strumentalizzazione”. A suo dire, lo stabilimento “non chiuderà” e la Regione avrebbe già fatto la sua parte attraverso tavoli e interlocuzioni – precisa la nota online. Parole che dimostrano un atteggiamento superficiale e pericolosamente minimizzante – si apprende dalla nota stampa. Il rischio concreto di un ridimensionamento dello stabilimento di Atessa è già visibile nei fatti, e non solo nelle dichiarazioni – precisa il comunicato. In data 3 luglio, l’azienda ha infatti comunicato ufficialmente alle organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil) che da lunedì 8 luglio il turno notturno (turno C) sarà completamente eliminato, mentre i turni A e B verranno ridotti a soli tre giorni lavorativi settimanali, ovvero martedì, mercoledì e giovedì. Una riorganizzazione che prelude a un uso crescente della cassa integrazione, e che certifica – al di là di ogni polemica – un concreto arretramento produttivo, con potenziali ricadute gravissime sull’occupazione e sull’indotto – aggiunge testualmente l’articolo online. La conferma che il territorio sta già subendo gli effetti della crisi annunciata dal vertice Stellantis. Per questo motivo, ho presentato una interpellanza urgente in Consiglio Regionale per chiedere conto alla Giunta Marsilio delle azioni intraprese e delle iniziative che si intendono assumere con urgenza – si legge sul sito web ufficiale. La richiesta è chiara: attivare immediatamente un confronto istituzionale formale con Stellantis, con il Governo nazionale e con le parti sociali, per garantire un futuro allo stabilimento di Atessa e a tutta la filiera abruzzese dell’automotive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo stabilimento ex-Sevel di Atessa è una delle realtà produttive più strategiche dell’intero Centro-Sud: oltre 4.500 lavoratori diretti, un indotto che coinvolge decine di aziende e migliaia di famiglie tra le province di Chieti e Pescara, e un contributo che rappresenta circa il 50% della produzione nazionale di veicoli commerciali leggeri – aggiunge la nota pubblicata. La sua tenuta non è un fatto locale: è una questione nazionale – si apprende dalla nota stampa. Nel mese di giugno, Stellantis ha perso oltre il 32% sul mercato automobilistico italiano, mentre il settore nel complesso è calato del 17,4%. Le difficoltà sono evidenti e note – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chi oggi governa la Regione Abruzzo non può continuare a chiudere gli occhi e limitarsi a comunicati di autoassoluzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È ora di agire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chiediamo quindi: 1. La convocazione immediata di un Consiglio Regionale straordinario in cui il Presidente Marsilio e l’Assessore Magnacca vengano a riferire dettagliatamente; 2. L’attivazione urgente di un tavolo permanente di crisi regionale sull’automotive, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali, sindacali e imprenditoriali; 3. Il sostegno presso il Governo nazionale per l’apertura di un tavolo interministeriale con Stellantis; 4. L’utilizzo di fondi europei e nazionali per misure di riconversione industriale, riqualificazione del personale, innovazione tecnologica e riduzione del costo energetico per le imprese abruzzesi del comparto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il futuro di Atessa non può essere affidato a slogan o rassicurazioni generiche – Servono atti concreti, responsabilità politica e piena trasparenza – Lo dobbiamo ai lavoratori, alle famiglie, al tessuto industriale di un’intera regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

