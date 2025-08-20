M5S Abruzzo, Taglieri (M5S): “Emendamento pasticciato sulla Polizia Locale, la maggioranza inciampa sulle proprie scelte e ora prova a correggere il tiro”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“Il Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale ha votato convintamente contro l’emendamento alla legge regionale sulla Polizia Locale, approvato a notte fonda nell’ultima seduta di bilancio dall’intera maggioranza di centrodestra – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di una norma pasticciata e pericolosa, che consente ai sindaci di nominare comandanti anche esterni ai corpi, trasformando di fatto un ruolo tecnico e di garanzia in un incarico fiduciario deciso dalla politica”. A dichiararlo è il capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Francesco Taglieri, che ripercorre quanto accaduto in Aula: “Durante i lavori di Commissione – spiega Taglieri – avevamo evidenziato tutte le criticità dell’emendamento, ricordando il lungo percorso di confronto svolto nella passata legislatura con i sindacati e con gli operatori della Polizia Locale per arrivare a una norma condivisa e rispettosa della professionalità degli agenti – precisa il comunicato. In quella sede la consigliera della Lega Carla Mannetti sembrava intenzionata a ritirare la proposta – Invece, in Aula, l’emendamento è stato ripresentato e la maggioranza al completo lo ha approvato, ignorando il parere contrario delle opposizioni e le proteste già annunciate dalle sigle sindacali”. Le reazioni non si sono fatte attendere: “Oggi – prosegue Taglieri – Forza Italia annuncia di voler rivedere la norma dopo la levata di scudi delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, dalla Cisl alla Uil. Ma ci chiediamo: cosa non era chiaro alla maggioranza quando hanno votato a favore? Perché hanno ignorato le osservazioni, le sentenze e le voci degli operatori, salvo poi fare un clamoroso dietrofront solo di fronte alle proteste pubbliche?”. Il capogruppo M5S rimarca l’incongruenza politica: “Chi si riempie la bocca di sicurezza in campagna elettorale non può poi minarne le basi con norme che sviliscono la Polizia Locale, ne mortificano l’autonomia e rischiano di trasformarla in un corpo commissariato dalla politica – viene evidenziato sul sito web. È un atteggiamento che indebolisce la fiducia dei cittadini e scarica sulle istituzioni locali un carico di incertezza e conflittualità”. La conclusione è un appello alla responsabilità: “La Polizia Locale – conclude Taglieri – va rispettata e valorizzata con risorse, formazione e regole trasparenti, non strumentalizzata con scorciatoie legislative utili solo ad aprire nuove caselle per le nomine politiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se la maggioranza ha davvero compreso l’errore, lo dimostri con atti concreti, ritirando l’emendamento e aprendo finalmente un tavolo di confronto con i sindacati e con gli operatori – Noi continueremo a vigilare perché la sicurezza urbana e la dignità degli agenti vengano messe al centro, non sacrificate sull’altare delle convenienze politiche”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Movimento 5 Stelle Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Movimento 5 Stelle Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: movimento5stelleabruzzo.it