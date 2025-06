M5S Abruzzo, TAGLIERI (M5S): “ENNESIMA BOCCIATURA DAL TAVOLO INTERMINISTERIALE SULLA SANITÀ PER MARSILIO & CO., ORA L’ABRUZZO RISCHIA IL COMMISSARIAMENTO”

Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:«L’ennesima bocciatura da parte del Tavolo interministeriale di monitoraggio sulla sanità segna un punto di non ritorno per l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Questa volta i tecnici non solo hanno respinto il piano di rientro della Regione, ma hanno lanciato un ultimatum che pesa come un macigno: o si copre il disavanzo 2025, stimato oltre i 100 milioni di euro, con nuove misure concrete e strutturali entro luglio, oppure scatteranno il commissariamento e la super aliquota IRPEF imposta dallo Stato – riporta testualmente l’articolo online. Non è più un’ipotesi – precisa il comunicato. È il destino che ci aspetta se la Giunta Marsilio continua a non vedere il disastro che ha provocato». A dirlo è Francesco Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale – «Il centrodestra ha trascinato la sanità pubblica abruzzese al collasso», aggiunge Taglieri – aggiunge la nota pubblicata. «Un fallimento certificato da numeri, relazioni ufficiali e oggi anche da un giudizio tecnico durissimo da parte dei ministeri della Salute e dell’Economia – viene evidenziato sul sito web. Il debito continua a crescere e i provvedimenti messi in campo finora – aumenti dell’IRPEF, blocco del turnover, tagli lineari ai servizi – non hanno portato alcun risultato strutturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Hanno solo peggiorato la situazione dei cittadini, che pagano di più e ricevono di meno – aggiunge testualmente l’articolo online. » Taglieri sottolinea come il giudizio del Tavolo non sia solo tecnico, ma politico: «Non lo dice l’opposizione – Lo dice il Ministero della Salute guidato dallo stesso partito del presidente Marsilio, Fratelli d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. La Regione è priva di un vero piano operativo sanitario, promesso da anni e mai presentato – recita il testo pubblicato online. Manca una visione, manca una riforma – si apprende dal portale web ufficiale. E nel frattempo decine di migliaia di abruzzesi rinunciano a curarsi, emigrano verso altre regioni, affrontano liste d’attesa infinite o si rivolgono al privato – Tutto questo ha un solo responsabile: il centrodestra che ha governato con superficialità e arroganza – » Il Movimento 5 Stelle da tempo denuncia anche le responsabilità gestionali delle aziende sanitarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Nonostante i richiami e le inadempienze evidenziate dallo stesso Tavolo interministeriale, Marsilio ha scelto di difendere a spada tratta i direttori generali delle ASL, premiandoli con compensi più alti e nessuna reale valutazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mentre Roma li indica tra i principali responsabili dello sfacelo, qui si fa finta di nulla – viene evidenziato sul sito web. È un atteggiamento inaccettabile, che dimostra ancora una volta la totale disconnessione di questa Giunta dalla realtà.» Infine, Taglieri lancia un appello: «Il rischio è concreto: se non si interviene subito con misure vere e strutturali, l’Abruzzo perderà il governo della propria sanità. Il commissariamento comporterebbe un’ulteriore penalizzazione dei cittadini e l’applicazione automatica della super aliquota IRPEF, che significherebbe altre tasse per tutti, senza miglioramenti nei servizi – precisa il comunicato. Non lo permetteremo – recita il testo pubblicato online. È tempo che Marsilio e la sua maggioranza si assumano la piena responsabilità politica di questo disastro e lascino spazio a chi ha a cuore davvero il futuro della sanità pubblica abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. »

